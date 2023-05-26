https://ria.ru/20230526/vaykule-1874440063.html
Вайкуле ответила на слухи о конфликте Пугачевой и Ротару
Вайкуле ответила на слухи о конфликте Пугачевой и Ротару - РИА Новости, 26.05.2023
Вайкуле ответила на слухи о конфликте Пугачевой и Ротару
Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале опровергла слухи о конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару из-за конкуренции на сцене. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:27
2023-05-26T19:27
2023-05-26T19:27
шоубиз
лайма вайкуле
киев
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алла пугачева
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале опровергла слухи о конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару из-за конкуренции на сцене."Помните они пели дуэтом песню "Нас не догонят" группы "Тату"? Им нечего делить. Остальное наверно придумали поклонники", – рассказала Вайкуле. Артистка также ответила на вопрос о возможном местонахождении Софии Ротару."Она была в последний раз в Киеве. Потом я слышала, что она поехала во Львов. Точно не знаю, мы пока не связывались", – поделилась певица. После начала спецоперации Алла Пугачева перебралась в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Прошлым летом и в мае она на короткое время прилетала в Россию, но затем возвращалась в Тель-Авив. София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она открыто высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение. По словам некоторых знакомых певицы, она улетела в США. *Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лайма вайкуле, киев, львов, израиль, алла пугачева, софия ротару, тату, знаменитости
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Киев, Львов, Израиль, Алла Пугачева, София Ротару, Тату, Знаменитости
Вайкуле ответила на слухи о конфликте Пугачевой и Ротару
Вайкуле ответила на слухи о конфликте Пугачевой и Ротару из-за конкуренции на сцене
МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале опровергла слухи о конфликте Аллы Пугачевой и Софии Ротару из-за конкуренции на сцене.
«
"Помните они пели дуэтом песню "Нас не догонят" группы "Тату"? Им нечего делить. Остальное наверно придумали поклонники", – рассказала Вайкуле.
Артистка также ответила на вопрос о возможном местонахождении Софии Ротару.
«
"Она была в последний раз в Киеве. Потом я слышала, что она поехала во Львов. Точно не знаю, мы пока не связывались", – поделилась певица.
После начала спецоперации Алла Пугачева перебралась в Израиль вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. Прошлым летом и в мае она на короткое время прилетала в Россию, но затем возвращалась в Тель-Авив.
София Ротару редко выходит на связь в Сети. После начала СВО она открыто высказалась в поддержку Украины. В августе прошлого года исполнительница рассказала, что находится в селе Маршинцы Черновицкой области. После этого она не комментировала свое местонахождение. По словам некоторых знакомых певицы, она улетела в США.
*Признан Минюстом иноагентом
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