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Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО - РИА Новости, 05.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 05.05.2023 (обновлено: 08:05 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html
Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО
Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО - РИА Новости, 05.05.2023
Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО
Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:00
2023-05-05T08:05
культура
артист
чулпан хаматова
софия ротару
анна нетребко
знаменитости
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили Россию. Чем эти артисты заняты теперь — в материале РИА Новости.Чулпан ХаматоваАктриса часто выступала на концертах в честь Победы, читала стихи о войне Вознесенского, играла в постановке по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского.В прошлом году Хаматова осудила Россию, уволилась из театра "Современник" и уехала в Латвию. С апреля 2022-го числится актрисой Нового Рижского театра.Сообщали, что она сыграет главную роль в постановке "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит, но проект не состоялся. Одна из недавних работ артистки — моноспектакль "Post Scriptum", посвященный теракту на Дубровке.Также известно о двух фильмах с ее участием, снятых ранее, но о датах релизов нет точной информации.София Ротару"Темная ночь", "Баллада о матери", "Лебединая верность" — далеко не полный список песен о Великой Отечественной, которые исполняла советская певица София Ротару. Она была частой гостьей на концертах к 9 Мая, активно гастролировала в праздники. В постсоветское время постоянно выступала в России.Долгие годы сотрудничала с Владимиром Матецким. "Лаванда", "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" — именно его хиты.Певица поддержала киевский режим и отказались от гастролей, пояснив, что сейчас "не время петь". Живет на сбережения и доходы от недвижимости.Тамара ГвердцителиСоветская, грузинская и российская эстрадная певица и актриса была одним из хедлайнеров концертов к годовщинам Великой Отечественной.В 2019-м выступала на праздничном шоу "Будем жить!" в Кремлевском дворце. Вместе с Пелагеей, Александром Розенбаумом, Александром Буйновым и другими исполняла популярны военные песни "На безымянной высоте", "От героев былых времен", "Сыновья уходят в бой", "Песня фронтовых корреспондентов", "День Победы".В прошлом году уехала в Грузию. Ссылалась на личные причины, а не политические, но этому никто не поверил. На прямые вопросы отвечает уклончиво.Максим Галкин* и Алла ПугачеваПопулярный пародист даже размещал видео, где его с Аллой Пугачевой дети читают стихи к 9 Мая. Год назад звездная пара вместе с дочкой и сыном улетела в Израиль.Певица на некоторое время возвращалась в Россию, но вернулась в Тель-Авив. По последней информации, Галкин* с Пугачевой планируют перебраться в Юрмалу — вроде бы арендовали виллу неподалеку от Лаймы Вайкуле.Галкин* продолжает давать концерты — за рубежом.Анна НетребкоВ 2014-м передала миллион рублей на восстановление пострадавшего от ВСУ донецкого театра "Донбасс Опера".А в феврале 2022-го опубликовала в соцсети пост на русском и английском о том, что она против СВО, назвав себя "не политическим человеком".Затем Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с ней, а следом Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил запланированный концерт певицы в связи с тем, что она "осудила Россию".В январе 2023-го Нетребко внесли в санкционный список Украины. Тем не менее в мае ожидается выступление оперной дивы в Висбадене, а нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить ей компенсацию за 13 отмененных концертов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230227/teatr-1854623121.html
https://ria.ru/20230415/pugacheva-1865050499.html
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артист, чулпан хаматова, софия ротару, анна нетребко, знаменитости
Культура, артист, Чулпан Хаматова, София Ротару, Анна Нетребко, Знаменитости

Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили Россию. Чем эти артисты заняты теперь — в материале РИА Новости.

Чулпан Хаматова

Актриса часто выступала на концертах в честь Победы, читала стихи о войне Вознесенского, играла в постановке по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
Актриса Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Актриса Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
В прошлом году Хаматова осудила Россию, уволилась из театра "Современник" и уехала в Латвию. С апреля 2022-го числится актрисой Нового Рижского театра.
Сообщали, что она сыграет главную роль в постановке "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит, но проект не состоялся. Одна из недавних работ артистки — моноспектакль "Post Scriptum", посвященный теракту на Дубровке.
Актриса Чулпан Хаматова во время интервью в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой
27 февраля, 16:03
Также известно о двух фильмах с ее участием, снятых ранее, но о датах релизов нет точной информации.

София Ротару

"Темная ночь", "Баллада о матери", "Лебединая верность" — далеко не полный список песен о Великой Отечественной, которые исполняла советская певица София Ротару. Она была частой гостьей на концертах к 9 Мая, активно гастролировала в праздники. В постсоветское время постоянно выступала в России.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкXVI ежегодная церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XVI ежегодная церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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XVI ежегодная церемония вручения премии "Золотой граммофон"
Долгие годы сотрудничала с Владимиром Матецким. "Лаванда", "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" — именно его хиты.
Певица поддержала киевский режим и отказались от гастролей, пояснив, что сейчас "не время петь". Живет на сбережения и доходы от недвижимости.

Тамара Гвердцители

Советская, грузинская и российская эстрадная певица и актриса была одним из хедлайнеров концертов к годовщинам Великой Отечественной.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Вручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
В 2019-м выступала на праздничном шоу "Будем жить!" в Кремлевском дворце. Вместе с Пелагеей, Александром Розенбаумом, Александром Буйновым и другими исполняла популярны военные песни "На безымянной высоте", "От героев былых времен", "Сыновья уходят в бой", "Песня фронтовых корреспондентов", "День Победы".
В прошлом году уехала в Грузию. Ссылалась на личные причины, а не политические, но этому никто не поверил. На прямые вопросы отвечает уклончиво.

Максим Галкин* и Алла Пугачева

Популярный пародист даже размещал видео, где его с Аллой Пугачевой дети читают стихи к 9 Мая. Год назад звездная пара вместе с дочкой и сыном улетела в Израиль.
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль
15 апреля, 07:58
Певица на некоторое время возвращалась в Россию, но вернулась в Тель-Авив. По последней информации, Галкин* с Пугачевой планируют перебраться в Юрмалу — вроде бы арендовали виллу неподалеку от Лаймы Вайкуле.
Галкин* продолжает давать концерты — за рубежом.

Анна Нетребко

В 2014-м передала миллион рублей на восстановление пострадавшего от ВСУ донецкого театра "Донбасс Опера".
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Нетребко рассказала о страхе попасть под санкции ЕС
5 июня 2022, 16:29
А в феврале 2022-го опубликовала в соцсети пост на русском и английском о том, что она против СВО, назвав себя "не политическим человеком".
Затем Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с ней, а следом Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил запланированный концерт певицы в связи с тем, что она "осудила Россию".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Россия миру к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
В январе 2023-го Нетребко внесли в санкционный список Украины. Тем не менее в мае ожидается выступление оперной дивы в Висбадене, а нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить ей компенсацию за 13 отмененных концертов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина выступает на международном музыкальном фестивале PARUS в Jumeirah Beach Hotel в Дубае - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Осудили и остались: где работают артисты, раскритиковавшие СВО
18 апреля, 08:00
 
КультураартистЧулпан ХаматоваСофия РотаруАнна НетребкоЗнаменитости
 
 
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