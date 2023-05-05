Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили Россию. Чем эти артисты заняты теперь — в материале РИА Новости.
Чулпан Хаматова
Актриса часто выступала на концертах в честь Победы, читала стихи о войне Вознесенского, играла в постановке по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
Актриса Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий России 2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
В прошлом году Хаматова осудила Россию, уволилась из театра "Современник" и уехала в Латвию. С апреля 2022-го числится актрисой Нового Рижского театра.
Сообщали, что она сыграет главную роль в постановке "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит, но проект не состоялся. Одна из недавних работ артистки — моноспектакль "Post Scriptum", посвященный теракту на Дубровке.
Также известно о двух фильмах с ее участием, снятых ранее, но о датах релизов нет точной информации.
София Ротару
"Темная ночь", "Баллада о матери", "Лебединая верность" — далеко не полный список песен о Великой Отечественной, которые исполняла советская певица София Ротару. Она была частой гостьей на концертах к 9 Мая, активно гастролировала в праздники. В постсоветское время постоянно выступала в России.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкXVI ежегодная церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XVI ежегодная церемония вручения премии "Золотой граммофон"
Долгие годы сотрудничала с Владимиром Матецким. "Лаванда", "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" — именно его хиты.
Певица поддержала киевский режим и отказались от гастролей, пояснив, что сейчас "не время петь". Живет на сбережения и доходы от недвижимости.
Тамара Гвердцители
Советская, грузинская и российская эстрадная певица и актриса была одним из хедлайнеров концертов к годовщинам Великой Отечественной.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Вручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
В 2019-м выступала на праздничном шоу "Будем жить!" в Кремлевском дворце. Вместе с Пелагеей, Александром Розенбаумом, Александром Буйновым и другими исполняла популярны военные песни "На безымянной высоте", "От героев былых времен", "Сыновья уходят в бой", "Песня фронтовых корреспондентов", "День Победы".
В прошлом году уехала в Грузию. Ссылалась на личные причины, а не политические, но этому никто не поверил. На прямые вопросы отвечает уклончиво.
Максим Галкин* и Алла Пугачева
Популярный пародист даже размещал видео, где его с Аллой Пугачевой дети читают стихи к 9 Мая. Год назад звездная пара вместе с дочкой и сыном улетела в Израиль.
Певица на некоторое время возвращалась в Россию, но вернулась в Тель-Авив. По последней информации, Галкин* с Пугачевой планируют перебраться в Юрмалу — вроде бы арендовали виллу неподалеку от Лаймы Вайкуле.
Галкин* продолжает давать концерты — за рубежом.
Анна Нетребко
В 2014-м передала миллион рублей на восстановление пострадавшего от ВСУ донецкого театра "Донбасс Опера".
А в феврале 2022-го опубликовала в соцсети пост на русском и английском о том, что она против СВО, назвав себя "не политическим человеком".
Затем Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с ней, а следом Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил запланированный концерт певицы в связи с тем, что она "осудила Россию".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
В январе 2023-го Нетребко внесли в санкционный список Украины. Тем не менее в мае ожидается выступление оперной дивы в Висбадене, а нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить ей компенсацию за 13 отмененных концертов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.