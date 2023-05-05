https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО

Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО - РИА Новости, 05.05.2023

Переобулись на ходу: кто из звезд изменил позицию после начала СВО

Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:05

культура

артист

чулпан хаматова

софия ротару

анна нетребко

знаменитости

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной. А потом осудили Россию. Чем эти артисты заняты теперь — в материале РИА Новости.Чулпан ХаматоваАктриса часто выступала на концертах в честь Победы, читала стихи о войне Вознесенского, играла в постановке по произведениям поэта-фронтовика Юрия Левитанского.В прошлом году Хаматова осудила Россию, уволилась из театра "Современник" и уехала в Латвию. С апреля 2022-го числится актрисой Нового Рижского театра.Сообщали, что она сыграет главную роль в постановке "Плохие дороги" по пьесе Натальи Ворожбит, но проект не состоялся. Одна из недавних работ артистки — моноспектакль "Post Scriptum", посвященный теракту на Дубровке.Также известно о двух фильмах с ее участием, снятых ранее, но о датах релизов нет точной информации.София Ротару"Темная ночь", "Баллада о матери", "Лебединая верность" — далеко не полный список песен о Великой Отечественной, которые исполняла советская певица София Ротару. Она была частой гостьей на концертах к 9 Мая, активно гастролировала в праздники. В постсоветское время постоянно выступала в России.Долгие годы сотрудничала с Владимиром Матецким. "Лаванда", "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" — именно его хиты.Певица поддержала киевский режим и отказались от гастролей, пояснив, что сейчас "не время петь". Живет на сбережения и доходы от недвижимости.Тамара ГвердцителиСоветская, грузинская и российская эстрадная певица и актриса была одним из хедлайнеров концертов к годовщинам Великой Отечественной.В 2019-м выступала на праздничном шоу "Будем жить!" в Кремлевском дворце. Вместе с Пелагеей, Александром Розенбаумом, Александром Буйновым и другими исполняла популярны военные песни "На безымянной высоте", "От героев былых времен", "Сыновья уходят в бой", "Песня фронтовых корреспондентов", "День Победы".В прошлом году уехала в Грузию. Ссылалась на личные причины, а не политические, но этому никто не поверил. На прямые вопросы отвечает уклончиво.Максим Галкин* и Алла ПугачеваПопулярный пародист даже размещал видео, где его с Аллой Пугачевой дети читают стихи к 9 Мая. Год назад звездная пара вместе с дочкой и сыном улетела в Израиль.Певица на некоторое время возвращалась в Россию, но вернулась в Тель-Авив. По последней информации, Галкин* с Пугачевой планируют перебраться в Юрмалу — вроде бы арендовали виллу неподалеку от Лаймы Вайкуле.Галкин* продолжает давать концерты — за рубежом.Анна НетребкоВ 2014-м передала миллион рублей на восстановление пострадавшего от ВСУ донецкого театра "Донбасс Опера".А в феврале 2022-го опубликовала в соцсети пост на русском и английском о том, что она против СВО, назвав себя "не политическим человеком".Затем Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с ней, а следом Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил запланированный концерт певицы в связи с тем, что она "осудила Россию".В январе 2023-го Нетребко внесли в санкционный список Украины. Тем не менее в мае ожидается выступление оперной дивы в Висбадене, а нью-йоркская Метрополитен-опера должна выплатить ей компенсацию за 13 отмененных концертов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230227/teatr-1854623121.html

https://ria.ru/20230415/pugacheva-1865050499.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/netrebko-1793291408.html

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артист, чулпан хаматова, софия ротару, анна нетребко, знаменитости