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Они могли затмить "Комбинацию": как "Женсовет" сгорел в войне амбиций - РИА Новости, 28.07.2025
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19:45 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/zhensovet-2031406736.html
Они могли затмить "Комбинацию": как "Женсовет" сгорел в войне амбиций
Они могли затмить "Комбинацию": как "Женсовет" сгорел в войне амбиций - РИА Новости, 28.07.2025
Они могли затмить "Комбинацию": как "Женсовет" сгорел в войне амбиций
Конец восьмидесятых. Три молодые девушки собираются взорвать эстраду острыми модными песнями. У них есть все — талант, красота, правильные связи и даже песни от РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T19:45:00+03:00
2025-07-28T19:45:00+03:00
калининград
юрмала
верхний уфалей
софия ротару
лада дэнс
вячеслав добрынин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конец восьмидесятых. Три молодые девушки собираются взорвать эстраду острыми модными песнями. У них есть все — талант, красота, правильные связи и даже песни от автора хитов Софии Ротару. Но вместо славы их ждет жестокая война за лидерство, которая разрушит мечты и переломает судьбы. Как "Женсовет" упустил шанс стать легендой? И что случилось с девушками, которые могли стать звездами уровня "Комбинации"?Три девочки с большими планамиЮрмала, фестиваль эстрадной песни, конец восьмидесятых. Здесь знакомятся три девушки, которым суждено стать участницами одного из самых амбициозных проектов перестроечной эпохи.Лада Волкова из Калининграда — 20-летняя амбициозная красотка с железным характером. 19-летняя Алина Витебская — жена предприимчивого продюсера Харитона Витебского. И 26-летняя Светлана Лазарева из уральского городка Верхний Уфалей — уже опытная солистка столичного ансамбля "Синяя птица".Идея создать группу на остросоциальные темы витала в воздухе. К 1988 году таких тем накопилось достаточно, а публика жаждала откровенности.Семейный подрядУ "Женсовета" изначально были все козыри на руках. Продюсером стал Харитон Витебский — муж Алины, прыткий и сообразительный. Главный козырь был автор текстов — Симон Осиашвили.Этот талантливый грузинский поэт был на десять лет старше Светланы и стал ее мужем. Под его пером рождалась метафорическая, местами юморная лирика. В 1984-м София Ротару исполнила его песню "Жизнь", и понеслось. Вячеслав Добрынин пел его "Не сыпь мне соль на рану" и "Бабушки-старушки", хиты получали Евдокимов, Легкоступова, Саруханов.Война за микрофонПроблемы начались с первого концерта. Лада вспоминала: "Мы еще не начали петь, а парни из зала рвались на сцену, швыряли к моим ногам букеты. Такого никто не ожидал, особенно Лазарева. После концерта в гримерке она орала, что я и пою не так, и стою неправильно: "И вообще, ты слишком много улыбаешься!""У самой старшей и опытной Светланы было формальное право на лидерство. Но молодые соперницы амбиции старшей товарки не поддержали. Так с первого дня началась пассивная война за место под солнцем.Конфликт дошел до открытых оскорблений. Лада рассказывала: "Однажды, видимо забыв, что сама из Челябинской области, Лазарева обозвала меня "лимитой". Родной Калининград я в обиду никогда не дам и ответила ей негромко, но внятно: "Закрой свой рот". Света прикусила язык и унеслась, хлопнув дверью".Семейные разборкиТерпение лопнуло не только у участниц, но и у продюсера. Харитон Витебский приехал к Осиашвили с ультиматумом: "Симон, я тебя люблю, но с твоей женой работать не буду, с ней просто невозможно работать".Первой группу покинула Светлана. В те годы так делали все — Овсиенко, Апина, позже Салтыкова. Логика была простая: зачем делить славу на троих, если можно забрать все себе?Лазарева рассчитывала получать песни от мужа бесплатно. Ее дебютный альбом "Давай поженимся" целиком состоял из текстов Осиашвили. Финансовые дела семьи шли все хуже — после развала Союза авторские перестали платить, пара не смогла адаптироваться к новым реалиям.Взлет одной из трехЕсли у Светланы сольная карьера не взлетела, то у амбициозной Лады все получилось как в сказке. После ухода Лазаревой "Женсовет" еще немного попел, даже попал в программу "Утренняя почта". Там Лада познакомилась с Киркоровым."Филипп пригласил меня работать бэк-вокалисткой, пообещал несколько сольных песен. Я ушла из "Женсовета" ради этого. Училась у него — как общаться с публикой, работать с оркестром. Он мне нравился, но как женщину Киркоров меня не замечал", — вспоминала Лада.Потом ее взял под крыло продюсер Величковский. Фамилию Волкова сменила на более звучную — Дэнс (англ. dance — танец). У Лады были "Золотые граммофоны", полные залы, дуэты с Лещенко и муж-миллионер, за которого она вышла ближе к двухтысячным.Что стало с мечтательницамиСудьбы участниц разошлись кардинально. Самая молодая участница Алина Витебская вместе с мужем-продюсером исчезла без следа.Светлана после развода с Осиашвили во второй раз вышла замуж, в 34 родила дочь Наталью — в честь подруги Ветлицкой, ставшей крестной. Последний альбом Лазаревой вышел в 2022-м, но хитов у нее нет уже тридцать лет — только ретро-ниша.Симон Осиашвили после развода женился на коллеге-поэтессе, которая свела счеты с жизнью в 2004-м. Вдовцом больше не женился, сейчас ему 72, живет тихо и одиноко.Лада Дэнс родила двоих детей в браке: Илью и Елизавету. Брак не выдержал испытанием временем и распался. Зато карьера держалась прочно: хиты, обложки, гастроли, участие в шоу — Дэнс осталась в публичном поле надолго. Лада тоже завсегдатай концертов памяти и частных вечеров.К совместному выступлению "Женсовет" пока не возвращался — ни ностальгии, ни туров, ни интервью о воссоединении. Кажется, эта история для всех осталась в прошлом.
калининград
юрмала
верхний уфалей
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РИА Новости
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5
4.7
96
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калининград, юрмала, верхний уфалей, софия ротару, лада дэнс, вячеслав добрынин
Калининград, Юрмала, Верхний Уфалей, София Ротару, Лада Дэнс, Вячеслав Добрынин

Они могли затмить "Комбинацию": как "Женсовет" сгорел в войне амбиций

© РИА Новости / Е. Матвеев | Перейти в медиабанкГруппа "Женсовет"
Группа Женсовет - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Е. Матвеев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Конец восьмидесятых. Три молодые девушки собираются взорвать эстраду острыми модными песнями. У них есть все — талант, красота, правильные связи и даже песни от автора хитов Софии Ротару. Но вместо славы их ждет жестокая война за лидерство, которая разрушит мечты и переломает судьбы. Как "Женсовет" упустил шанс стать легендой? И что случилось с девушками, которые могли стать звездами уровня "Комбинации"?

Три девочки с большими планами

Юрмала, фестиваль эстрадной песни, конец восьмидесятых. Здесь знакомятся три девушки, которым суждено стать участницами одного из самых амбициозных проектов перестроечной эпохи.
Лада Волкова из Калининграда — 20-летняя амбициозная красотка с железным характером. 19-летняя Алина Витебская — жена предприимчивого продюсера Харитона Витебского. И 26-летняя Светлана Лазарева из уральского городка Верхний Уфалей — уже опытная солистка столичного ансамбля "Синяя птица".
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкДЭНС СЦЕНА МИКРОФОН
ДЭНС СЦЕНА МИКРОФОН - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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ДЭНС СЦЕНА МИКРОФОН
Идея создать группу на остросоциальные темы витала в воздухе. К 1988 году таких тем накопилось достаточно, а публика жаждала откровенности.

Семейный подряд

У "Женсовета" изначально были все козыри на руках. Продюсером стал Харитон Витебский — муж Алины, прыткий и сообразительный. Главный козырь был автор текстов — Симон Осиашвили.
Группа "Женсовет"
Группа Женсовет - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Группа "Женсовет"
Этот талантливый грузинский поэт был на десять лет старше Светланы и стал ее мужем. Под его пером рождалась метафорическая, местами юморная лирика. В 1984-м София Ротару исполнила его песню "Жизнь", и понеслось. Вячеслав Добрынин пел его "Не сыпь мне соль на рану" и "Бабушки-старушки", хиты получали Евдокимов, Легкоступова, Саруханов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский поэт, автор и певец Симон Осиашвили
Российский поэт, автор и певец Симон Осиашвили - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский поэт, автор и певец Симон Осиашвили

Война за микрофон

Проблемы начались с первого концерта. Лада вспоминала: "Мы еще не начали петь, а парни из зала рвались на сцену, швыряли к моим ногам букеты. Такого никто не ожидал, особенно Лазарева. После концерта в гримерке она орала, что я и пою не так, и стою неправильно: "И вообще, ты слишком много улыбаешься!""
У самой старшей и опытной Светланы было формальное право на лидерство. Но молодые соперницы амбиции старшей товарки не поддержали. Так с первого дня началась пассивная война за место под солнцем.
Конфликт дошел до открытых оскорблений. Лада рассказывала: "Однажды, видимо забыв, что сама из Челябинской области, Лазарева обозвала меня "лимитой". Родной Калининград я в обиду никогда не дам и ответила ей негромко, но внятно: "Закрой свой рот". Света прикусила язык и унеслась, хлопнув дверью".
© Фора Фильм (1990) Группа "Женсовет" в фильме "Мордашка"
Группа Женсовет в фильме Мордашка - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фора Фильм (1990)
Группа "Женсовет" в фильме "Мордашка"

Семейные разборки

Терпение лопнуло не только у участниц, но и у продюсера. Харитон Витебский приехал к Осиашвили с ультиматумом: "Симон, я тебя люблю, но с твоей женой работать не буду, с ней просто невозможно работать".
Первой группу покинула Светлана. В те годы так делали все — Овсиенко, Апина, позже Салтыкова. Логика была простая: зачем делить славу на троих, если можно забрать все себе?
Лазарева рассчитывала получать песни от мужа бесплатно. Ее дебютный альбом "Давай поженимся" целиком состоял из текстов Осиашвили. Финансовые дела семьи шли все хуже — после развала Союза авторские перестали платить, пара не смогла адаптироваться к новым реалиям.

Взлет одной из трех

Если у Светланы сольная карьера не взлетела, то у амбициозной Лады все получилось как в сказке. После ухода Лазаревой "Женсовет" еще немного попел, даже попал в программу "Утренняя почта". Там Лада познакомилась с Киркоровым.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Лада Дэнс во время съёмки телевизионной передачи Первого канала "Точь-в-точь" в Москве
Певица Лада Дэнс во время съёмки телевизионной передачи Первого канала Точь-в-точь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Лада Дэнс во время съёмки телевизионной передачи Первого канала "Точь-в-точь" в Москве
"Филипп пригласил меня работать бэк-вокалисткой, пообещал несколько сольных песен. Я ушла из "Женсовета" ради этого. Училась у него — как общаться с публикой, работать с оркестром. Он мне нравился, но как женщину Киркоров меня не замечал", — вспоминала Лада.
Потом ее взял под крыло продюсер Величковский. Фамилию Волкова сменила на более звучную — Дэнс (англ. dance — танец). У Лады были "Золотые граммофоны", полные залы, дуэты с Лещенко и муж-миллионер, за которого она вышла ближе к двухтысячным.

Что стало с мечтательницами

Судьбы участниц разошлись кардинально. Самая молодая участница Алина Витебская вместе с мужем-продюсером исчезла без следа.
Светлана после развода с Осиашвили во второй раз вышла замуж, в 34 родила дочь Наталью — в честь подруги Ветлицкой, ставшей крестной. Последний альбом Лазаревой вышел в 2022-м, но хитов у нее нет уже тридцать лет — только ретро-ниша.
Симон Осиашвили после развода женился на коллеге-поэтессе, которая свела счеты с жизнью в 2004-м. Вдовцом больше не женился, сейчас ему 72, живет тихо и одиноко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛада Дэнс с детьми
Лада Дэнс с детьми - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лада Дэнс с детьми
Лада Дэнс родила двоих детей в браке: Илью и Елизавету. Брак не выдержал испытанием временем и распался. Зато карьера держалась прочно: хиты, обложки, гастроли, участие в шоу — Дэнс осталась в публичном поле надолго. Лада тоже завсегдатай концертов памяти и частных вечеров.
К совместному выступлению "Женсовет" пока не возвращался — ни ностальгии, ни туров, ни интервью о воссоединении. Кажется, эта история для всех осталась в прошлом.
 
КалининградЮрмалаВерхний УфалейСофия РотаруЛада ДэнсВячеслав Добрынин
 
 
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