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Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220720/rotaru-1803632719.html
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания - РИА Новости, 20.07.2022
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
София Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания: последняя публикация певицы была сделана около пяти месяцев назад. Сейчас артистка решила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:30
2022-07-20T10:30
шоубиз
знаменитости
софия ротару
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. София Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания: последняя публикация певицы была сделана около пяти месяцев назад. Сейчас артистка решила почтить память Русланы Писанки.Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.Ранее Станислав Садальский рассказал, что проблемы со здоровьем у Писанки начались раньше: во время одного из спектаклей она упала в обморок прямо на сцене и сломала ногу.
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знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес
10:30 20.07.2022
 
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания

София Ротару после долгого молчания в социальных сетях почтила память Русланы Писанки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. София Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания: последняя публикация певицы была сделана около пяти месяцев назад. Сейчас артистка решила почтить память Русланы Писанки.

"Светлая память", – написала Ротару на фоне черно-белой фотографии актрисы.

Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.
Ранее Станислав Садальский рассказал, что проблемы со здоровьем у Писанки начались раньше: во время одного из спектаклей она упала в обморок прямо на сцене и сломала ногу.
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