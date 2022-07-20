https://ria.ru/20220720/rotaru-1803632719.html
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания - РИА Новости, 20.07.2022
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
София Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания: последняя публикация певицы была сделана около пяти месяцев назад. Сейчас артистка решила... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:30
2022-07-20T10:30
2022-07-20T10:30
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софия ротару
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. София Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания: последняя публикация певицы была сделана около пяти месяцев назад. Сейчас артистка решила почтить память Русланы Писанки.Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.Ранее Станислав Садальский рассказал, что проблемы со здоровьем у Писанки начались раньше: во время одного из спектаклей она упала в обморок прямо на сцене и сломала ногу.
https://ria.ru/20220719/shatunov-1803490319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес
Ротару появилась в социальных сетях после долгого молчания
София Ротару после долгого молчания в социальных сетях почтила память Русланы Писанки