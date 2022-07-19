https://ria.ru/20220719/sadalskiy-1803454568.html
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки - РИА Новости, 19.07.2022
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:44
2022-07-19T14:44
2022-07-19T14:44
шоубиз
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станислав садальский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене.Он добавил, что актриса скрывала свое состояние.Вместе артисты работали в комедии "Развод по-московски". Садальский охарактеризовал Писанку как смешную, добрую, красивую женщину с хорошим юмором.Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.
https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, станислав садальский, шоу-бизнес
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
Станислав Садальский рассказал о том, как Руслана Писанка упала в обморок на сцене
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене.
"Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция", – сообщил Садальский.
Он добавил, что актриса скрывала свое состояние.
"Руся всем говорила: "Просто неудачно в танце подвернула ступню". Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…", – заявил Станислав.
Вместе артисты работали в комедии "Развод по-московски". Садальский охарактеризовал Писанку как смешную, добрую, красивую женщину с хорошим юмором.
Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась
от тяжелого заболевания.