https://ria.ru/20220719/sadalskiy-1803454568.html

Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки

Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки - РИА Новости, 19.07.2022

Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки

Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T14:44

2022-07-19T14:44

2022-07-19T14:44

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станислав садальский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене.Он добавил, что актриса скрывала свое состояние.Вместе артисты работали в комедии "Развод по-московски". Садальский охарактеризовал Писанку как смешную, добрую, красивую женщину с хорошим юмором.Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.

https://ria.ru/20220715/korchevnikov-1802609079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, станислав садальский, шоу-бизнес