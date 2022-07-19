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Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки - РИА Новости, 19.07.2022
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Шоубиз
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Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки - РИА Новости, 19.07.2022
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T14:44
2022-07-19T14:44
шоубиз
знаменитости
станислав садальский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене.Он добавил, что актриса скрывала свое состояние.Вместе артисты работали в комедии "Развод по-московски". Садальский охарактеризовал Писанку как смешную, добрую, красивую женщину с хорошим юмором.Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.
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знаменитости, станислав садальский, шоу-бизнес
14:44 19.07.2022
 
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки

Станислав Садальский рассказал о том, как Руслана Писанка упала в обморок на сцене

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у Русланы Писанки. По словам актера, в феврале она упала в обморок на сцене.

"Со всеми последними событиями не было возможности следить за жизнью многих друзей, но я знал, что в феврале она потеряла сознание на сцене во время спектакля. Упав, сломала ногу. Потом была сложная операция", – сообщил Садальский.

Он добавил, что актриса скрывала свое состояние.

"Руся всем говорила: "Просто неудачно в танце подвернула ступню". Но, думаю, это и было начало болезни. Или уже финальный аккорд…", – заявил Станислав.

Вместе артисты работали в комедии "Развод по-московски". Садальский охарактеризовал Писанку как смешную, добрую, красивую женщину с хорошим юмором.
Руслана умерла на 57-м году жизни в Германии, где лечилась от тяжелого заболевания.
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