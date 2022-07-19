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Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка - РИА Новости, 19.07.2022
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Культура
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Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка - РИА Новости, 19.07.2022
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:04
2022-07-19T14:58
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН.Как уточняют СМИ, в последнее время женщина находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Известность приобрела как ведущая прогнозов погоды и разных телевизионных проектов в России и на Украине: например, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", где ее коллегой был Владимир Зеленский. Помимо этого, снялась в нескольких телесериалах и фильмах, среди которых —"Сваты" и "Ржевский против Наполеона" (роль французского императора сыграл опять же Зеленский).
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украина, германия, киев, россия
10:04 19.07.2022 (обновлено: 14:58 19.07.2022)
 
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка

Украинская актриса Руслана Писанка, снимавшаяся с Владимиром Зеленским, умерла в 56 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая и украинская актриса Руслана Писанка
Телеведущая и украинская актриса Руслана Писанка - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая и украинская актриса Руслана Писанка
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН.
Как уточняют СМИ, в последнее время женщина находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.
Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.
Известность приобрела как ведущая прогнозов погоды и разных телевизионных проектов в России и на Украине: например, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", где ее коллегой был Владимир Зеленский.
Помимо этого, снялась в нескольких телесериалах и фильмах, среди которых —"Сваты" и "Ржевский против Наполеона" (роль французского императора сыграл опять же Зеленский).
 
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