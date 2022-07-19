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Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка

Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка - РИА Новости, 19.07.2022

Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T10:04

2022-07-19T10:04

2022-07-19T14:58

культура

украина

германия

киев

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН.Как уточняют СМИ, в последнее время женщина находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Известность приобрела как ведущая прогнозов погоды и разных телевизионных проектов в России и на Украине: например, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", где ее коллегой был Владимир Зеленский. Помимо этого, снялась в нескольких телесериалах и фильмах, среди которых —"Сваты" и "Ржевский против Наполеона" (роль французского императора сыграл опять же Зеленский).

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германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, германия, киев, россия