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Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка - РИА Новости, 19.07.2022
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2022
2022-07-19T10:04
2022-07-19T10:04
2022-07-19T14:58
культура
украина
германия
киев
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает телеканал ТСН.Как уточняют СМИ, в последнее время женщина находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Известность приобрела как ведущая прогнозов погоды и разных телевизионных проектов в России и на Украине: например, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", где ее коллегой был Владимир Зеленский. Помимо этого, снялась в нескольких телесериалах и фильмах, среди которых —"Сваты" и "Ржевский против Наполеона" (роль французского императора сыграл опять же Зеленский).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, германия, киев, россия
10:04 19.07.2022 (обновлено: 14:58 19.07.2022)
Умерла актриса из сериала "Сваты" Руслана Писанка
Украинская актриса Руслана Писанка, снимавшаяся с Владимиром Зеленским, умерла в 56 лет