https://ria.ru/20220308/rotaru-1777118679.html

Украинские СМИ сообщили о задержании сына и внука Софии Ротару на границе

Украинские СМИ сообщили о задержании сына и внука Софии Ротару на границе - РИА Новости, 08.03.2022

Украинские СМИ сообщили о задержании сына и внука Софии Ротару на границе

Украинские СМИ сообщают о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, в том числе, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:03

2022-03-08T09:03

2022-03-08T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

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софия ротару

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о задержании на украино-молдавской границе группы из девяти человек, в том числе, предположительно, сына и внука знаменитой певицы Софии Ротару.По данным газеты "Страна.ua", они задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины."Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко - сына и внука известной певицы Софии Ротару", - пишет издание, которое в своем Telegram-канале приводит фото украинских паспортов обоих мужчин.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщала, что мужское население продолжает попытки уклониться от мобилизации и покинуть Украину, прячась в багажниках авто, поездах или притворяясь иностранцами, за возможность выезда предлагают крупные взятки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, украина, мвд украины, софия ротару