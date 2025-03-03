https://ria.ru/20250303/rotaru-2002779432.html

Смерть бабушки и отказ от Украины: скандальная жизнь внучки Софии Ротару

Смерть бабушки и отказ от Украины: скандальная жизнь внучки Софии Ротару - РИА Новости, 03.03.2025

Смерть бабушки и отказ от Украины: скандальная жизнь внучки Софии Ротару

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко не поет, зато умеет жить красиво. Нью-Йоркская квартира с камином, итальянская вилла, часы за 3 миллиона рублей — и это... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T19:00:00+03:00

2025-03-03T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко не поет, зато умеет жить красиво. Нью-Йоркская квартира с камином, итальянская вилла, часы за 3 миллиона рублей — и это только начало. Романы с миллионерами сменяются наследниками империй, а посты на русском языке бесят половину родины. Ее история — как сериал, от которого не оторваться.Кто такая Соня и почему о ней говорят?София Евдокименко — имя, которое звучит как пропуск в мир глянца и больших денег. Внучка легендарной Софии Ротару, чьи песни до сих пор гремят на постсоветском пространстве, не пошла по стопам бабушки.Эстрада осталась в стороне, зато подиумы, миллиардеры и шикарные апартаменты — ее территория. Жизнь Сони — это коктейль из роскоши, мелких скандалов и громких заголовков. Пока одни спорят, золотая ли это молодежь, Соня уверенно шагает вперед в Cartier и Prada. О ней говорят, потому что она не прячется.Ребенок с золотой ложкой во ртуСоня появилась на свет 30 мая 2001 года в Киеве. Отец — Руслан, сын Софии Михайловны и продюсер с именем. Мать — Светлана, тоже из мира шоу-бизнеса.Фамилия Ротару с пеленок открывала любые двери. Девочку учили всему: танцы — от классики до модерна, вокал — с нотами эстрадных хитов, рисование — для души, даже бокс — для характера. В семь лет она вышла на подиум — показ Bonpoint в Киеве стал первым шагом в моделинг.Легендарная бабушка, чьи песни знает полмира, была рядом, но эстрада осталась мечтой — сцена внучку не приняла. Соня выбрала другой путь, и микрофон тихо отошел на второй план.Образование и переездШкола дизайна Parsons School of Design в США — не для скромных бюджетов. Год обучения для иностранцев тянет на 20 тысяч долларов.Соня закончила курс и осталась в Нью-Йорке. Квартира с настоящим камином — ее новый дом. Лето проводит на итальянской вилле бабушки: море, солнце, белый мрамор. Лондон тоже в списке: курсы в британских университетах — стажировки, курсы, знакомства, — плюс бизнес-проект с братом летом 2024-го — мода или музыка, пока секрет. Семья поддерживала, финансы текли рекой. Между странами она летает с комфортом — частные борты, никаких очередей в аэропортах. Роскошь? Это ее повседневность.Модельный мир: новая Синди Кроуфорд?Рост 175 сантиметров, точеная фигура, светлые волосы, тонкая талия — Соня шагает по подиумам в платьях от Dior и Chanel. Ювелирные дома вроде Tiffany зовут ее рекламировать колье и серьги. Глянцевые журналы — от Vogue до Elle — снимают ее в студиях и на крышах небоскребов. Фанаты сравнивают с молодой Синди Кроуфорд: те же скулы, тот же взгляд. Только харизма Софии Михайловны, что цепляла стадионы, пока не проявилась. Соня пока в начале пути, но камеры уже любят ее.Попытки петьМузыка манит, и Соня не отворачивается. Под чутким взглядом бабушки она записала несколько композиций на английском языке. Студии, аранжировки, советы от Ротару — все было. Хитов не случилось, чарты молчали, публика прошла мимо. Но внучка не сдается. "Родство в корыстных целях не использую. Всего добьюсь сама", — заявляет она с уверенностью.Отдых от трудовСоня умеет расслабляться после учебы и рабочих проектов. Верховые прогулки на лошадях чистокровных пород, отдых на элитных курортах вроде Сен-Тропе или Капри, ужины в ресторанах с мишленовскими звездами — ее способ перезагрузки. Шопинг — отдельная страсть: бутики Нью-Йорка, Милана, Лондона гудят от ее визитов. Часы Cartier из 18-каратного розового золота за 3 миллиона рублей — сувенир с одной из вылазок. Сумки Hermes, пальто от Gucci, очки от Prada — гардероб трещит от брендов. Критики морщат носы: такие траты в такое время бросают тень на страну? Соня заказывает еще кофе и листает меню.Любовные приключенияВ 18 лет Соня гуляла по Елисейским полям с бизнесменом Марко Дюменилем. Пара познакомилась, когда Евдокименко отмечала свой день рождения в частном клубе Annabel's в Лондоне. Влюбленный француз катал ее по миру на частных самолетах. Роман начался в 2019-м, угас к 2020-му.Следом — Денис Жданов, IT-магнат из списка Forbes, 1989 года рождения. В то время Денис Жданов был вице-президентом по маркетингу в компании Readdle Inc. В 2022-м сеть гудела: кольцо на пальце Сони намекало на обручение, но отец девушки опроверг слухи. Три года встреч, 13 лет разницы, расставание осенью 2023-го.Теперь 23-летнюю Соню видят с Максом Лернером, 27-летним американцем, наследником одной из самых богатых семей США. Макс является внуком основателя финансовой компании MBNA Corporation. По данным СМИ пара начала встречаться летом 2024 года.От Парижа до Кремниевой долины, от миллионера к миллиардеру — имена меняются, статус растет.Скандалы: русский язык и смерть бабушкиСоня активна в соцсетях и говорит там на русском — бегло, уверенно, без акцента. "Второй родной после английского, привыкла с детства", — отрезает она на нападки. Националисты на родине сжимают кулаки: как так, почему не украинский? "Мало практики", — пожимает она плечами.Был и другой шум: пост о "смерти бабушки". Мир замер, журналисты бросились писать про Ротару, некрологи уже лежали на столах. Выяснилось — ушла другая бабушка, по линии мамы. Путаница разлетелась, как сплетня, но быстро улеглась. София Михайловна жива, а Соня снова в заголовках.

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лондон, киев, сша, синди кроуфорд, софия ротару, forbes