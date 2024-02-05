https://ria.ru/20240205/rotaru-1925530494.html

Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты

Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты - РИА Новости, 05.02.2024

Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты

Владимир Резанов, зампред Русской общины Крыма, рассказал, что певицу Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты, сообщает RT на русском. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:56

2024-02-05T17:56

2024-02-05T17:56

шоубиз

новости шоу-бизнеса

софия ротару

знаменитости

ялта

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869606350_0:211:2657:1706_1920x0_80_0_0_bd463f8867447545bbe1d5c7c016c3d6.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Резанов, зампред Русской общины Крыма, рассказал, что певицу Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты, сообщает RT на русском. По его словам, решение приняли на президиуме, взяв за основу факт того, что артистка финансирует ВСУ. "Она враг, по сути, нашей страны в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело", — приводят его слова в RT. София Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".Однако в 2014 году она не признала присоединения Крыма к России, а после начала спецоперации поддержала Украину.

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924568273.html

ялта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, софия ротару, знаменитости, ялта, россия, украина