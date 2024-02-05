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Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты
Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты - РИА Новости, 05.02.2024
Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты
Владимир Резанов, зампред Русской общины Крыма, рассказал, что певицу Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты, сообщает RT на русском. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:56
2024-02-05T17:56
2024-02-05T17:56
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Резанов, зампред Русской общины Крыма, рассказал, что певицу Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты, сообщает RT на русском. По его словам, решение приняли на президиуме, взяв за основу факт того, что артистка финансирует ВСУ. "Она враг, по сути, нашей страны в любом случае. Это решение давно уже назревало, и оно назрело", — приводят его слова в RT. София Ротару получила звание почетного гражданина Крыма в 1997 году решением президиума верховного совета Крыма за "выдающиеся заслуги в развитии национальной культуры, высокое исполнительское и профессиональное мастерство".Однако в 2014 году она не признала присоединения Крыма к России, а после начала спецоперации поддержала Украину.
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924568273.html
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новости шоу-бизнеса, софия ротару, знаменитости, ялта, россия, украина
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Софию Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты
Ротару предложили лишить звания почетный гражданин Ялты за финансирование ВСУ