https://ria.ru/20220722/pisanka-1804208071.html

Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти

Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти - РИА Новости, 22.07.2022

Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:18

2022-07-22T12:18

2022-07-22T12:21

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака.Он добавил, что первое прощание с артисткой пройдет в месте последнего пребывания – городе Кайзерслаутерне в Германии. После этого он намерен "забрать свою Русю домой, в Киев".Исаков отметил, что чувствует себя опустошенным.Ранее память Писанки почтила София Ротару.

https://ria.ru/20220719/sadalskiy-1803454568.html

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Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, германия, украина, новости культуры, софия ротару, онкология