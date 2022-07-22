12:18 22.07.2022 (обновлено: 12:21 22.07.2022)
Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти
Муж Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, что у жены была онкология
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая и украинская актриса Руслана Писанка
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака.
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущенная… Но то, как она боролась, я бы даже наполовину не смог… К сожалению, иммунитет не выдержал", – написал мужчина.
Он добавил, что первое прощание с артисткой пройдет в месте последнего пребывания – городе Кайзерслаутерне в Германии. После этого он намерен "забрать свою Русю домой, в Киев".
Исаков отметил, что чувствует себя опустошенным.
"Мое состояние сейчас опишу синонимами – раздавленный, сломленный, разрушенный… Знаю, что моей жене бы это не понравилось, так что пытаюсь понемногу начать отпускать", – заключил Игорь.
Ранее память Писанки почтила София Ротару.