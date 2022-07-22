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Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти - РИА Новости, 22.07.2022
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Шоубиз
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Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти
Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти - РИА Новости, 22.07.2022
Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти
Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:18
2022-07-22T12:21
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака.Он добавил, что первое прощание с артисткой пройдет в месте последнего пребывания – городе Кайзерслаутерне в Германии. После этого он намерен "забрать свою Русю домой, в Киев".Исаков отметил, что чувствует себя опустошенным.Ранее память Писанки почтила София Ротару.
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знаменитости, шоу-бизнес, германия, украина, новости культуры, софия ротару, онкология
12:18 22.07.2022 (обновлено: 12:21 22.07.2022)
 
Муж Русланы Писанки назвал причину ее смерти

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, что у жены была онкология

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая и украинская актриса Руслана Писанка
Телеведущая и украинская актриса Руслана Писанка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в социальных сетях назвал причину смерти актрисы: она умерла от агрессивной формы рака.

"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущенная… Но то, как она боролась, я бы даже наполовину не смог… К сожалению, иммунитет не выдержал", – написал мужчина.

Он добавил, что первое прощание с артисткой пройдет в месте последнего пребывания – городе Кайзерслаутерне в Германии. После этого он намерен "забрать свою Русю домой, в Киев".
Исаков отметил, что чувствует себя опустошенным.

"Мое состояние сейчас опишу синонимами – раздавленный, сломленный, разрушенный… Знаю, что моей жене бы это не понравилось, так что пытаюсь понемногу начать отпускать", – заключил Игорь.

Ранее память Писанки почтила София Ротару.
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:44Шоубиз
Садальский рассказал, какие проблемы со здоровьем были у Русланы Писанки
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесГерманияУкраинаНовости культурыСофия РотаруОнкология
 
 
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