https://ria.ru/20220729/rotaru-1805798593.html

Внук Софии Ротару объявился во Франции

Внук Софии Ротару объявился во Франции - РИА Новости, 29.07.2022

Внук Софии Ротару объявился во Франции

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:52

2022-07-29T11:52

2022-07-29T11:52

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софия ротару

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа.Ранее сообщалось, что родственники артистки были задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Предположительно, таким образом они старались уклониться от мобилизации.Сама Ротару никак не комментирует происходящее и не появляется в Сети. Поклонники часто подозревают у певицы проблемы со здоровьем, но окружение артистки опровергает эти слухи.

https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес