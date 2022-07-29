https://ria.ru/20220729/rotaru-1805798593.html
Внук Софии Ротару объявился во Франции
Внук Софии Ротару объявился во Франции - РИА Новости, 29.07.2022
Внук Софии Ротару объявился во Франции
Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:52
2022-07-29T11:52
2022-07-29T11:52
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа.Ранее сообщалось, что родственники артистки были задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Предположительно, таким образом они старались уклониться от мобилизации.Сама Ротару никак не комментирует происходящее и не появляется в Сети. Поклонники часто подозревают у певицы проблемы со здоровьем, но окружение артистки опровергает эти слухи.
https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес
Внук Софии Ротару объявился во Франции
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко объявился во Франции