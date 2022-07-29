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Внук Софии Ротару объявился во Франции - РИА Новости, 29.07.2022
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Шоубиз
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Внук Софии Ротару объявился во Франции
Внук Софии Ротару объявился во Франции - РИА Новости, 29.07.2022
Внук Софии Ротару объявился во Франции
Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:52
2022-07-29T11:52
шоубиз
знаменитости
софия ротару
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа.Ранее сообщалось, что родственники артистки были задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Предположительно, таким образом они старались уклониться от мобилизации.Сама Ротару никак не комментирует происходящее и не появляется в Сети. Поклонники часто подозревают у певицы проблемы со здоровьем, но окружение артистки опровергает эти слухи.
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знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес
11:52 29.07.2022
 
Внук Софии Ротару объявился во Франции

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко объявился во Франции

© Фото : @shmnАнатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : @shmn
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко разместил в социальных сетях фотографии с видами Парижа.
© Анатолий Евдокименко Внук Ротару Анатолий Евдокименко уехал во Францию
Внук Ротару Анатолий Евдокименко уехал во Францию
© Анатолий Евдокименко
Внук Ротару Анатолий Евдокименко уехал во Францию
Ранее сообщалось, что родственники артистки были задержаны у города Могилев-Подольский за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины. Предположительно, таким образом они старались уклониться от мобилизации.

"Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" - гражданин Молдовы. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко – сына и внука известной певицы Софии Ротару", – отмечалось в социальных сетях.

Сама Ротару никак не комментирует происходящее и не появляется в Сети. Поклонники часто подозревают у певицы проблемы со здоровьем, но окружение артистки опровергает эти слухи.
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