Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211108/rotaru-1758011688.html
Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы
Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы - РИА Новости, 08.11.2021
Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы
Сестра Софии Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы, которые периодически появляются в СМИ. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:43
2021-11-08T10:43
шоубиз
знаменитости
софия ротару
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599805_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_41cd59511736a6f2489a8cdb750a80fe.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сестра Софии Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы, которые периодически появляются в СМИ.В интервью на YouTube-канале Dorotye сестра певицы рассказала, что артистка живет на юге Киева вместе с семьей.Ранее бывший директор Ротару рассказала о тяжелом характере артистки.
https://ria.ru/20211025/kadysheva-1756080038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746599805_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_d537d74e00cf86c0b0269e8ae42c9947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, софия ротару, шоу-бизнес
10:43 08.11.2021
 
Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы

Сестра Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы и рассказала о ее жилье в Киеве

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021" в Сочи
Певица София Ротару выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2021 в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сестра Софии Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы, которые периодически появляются в СМИ.

"Эти сплетни всю жизнь. Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез. Одно время вообще писали, что она умерла. Слава Богу она здорова, и проживет еще долго", – заверила Аурика.

В интервью на YouTube-канале Dorotye сестра певицы рассказала, что артистка живет на юге Киева вместе с семьей.

"Она все время здесь, она живет здесь в Конча-Заспе, у них дом с сыном и невесткой. Внуки уже выросли: внучка учится в Америке, внук уже отучился", – рассказала Аурика.

Ранее бывший директор Ротару рассказала о тяжелом характере артистки.
Концертная программа «Песни для любимых» в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:39Шоубиз
Надежда Кадышева рассказала о самочувствии
 
ШоубизЗнаменитостиСофия РотаруШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19
12:08В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"
12:06Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театра
12:05В Севастополе оценили ситуацию с COVID-19
12:05Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакль
12:03Гендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакля
12:00На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
11:59Власти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19
11:58Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени Горького
11:58Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах
11:55Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени Горького
11:52Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
11:51В Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницы
11:51СМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском Канне
11:48Ростовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опеку
11:47Мишустин рассказал о программе комплексного развития Сочи
11:41В Курске 55 тысяч жителей остались без горячей воды
11:41Польша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертв
11:40Подмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростков
11:38ВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 1297 пациентов с COVID-19В Германии сообщили о прекращении поставок в Польшу по "Ямал — Европе"Кехман пообещал написать Дорониной письмо от коллектива театраВ Севастополе оценили ситуацию с COVID-19Кехман рассказал о планах ввести бонусную ставку за спектакльГендиректор МХАТ попросил Бузову не обижаться из-за отмены спектакляНа Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелейВласти Самарской области заявили о снижении темпов распространения COVID-19Кехман раскритиковал работу предыдущего руководства МХАТ имени ГорькогоДействующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах Кехман оценил финансовую ситуацию во МХАТ имени ГорькогоИсторик посоветовал Зеленскому прочитать мемуары МанштейнаВ Крыму разъяснили правила заселения туристов в гостиницыСМИ узнали подробности нападения на полицейских во французском КаннеРостовская прокуратура выяснит, почему бабушке не отдают внука под опекуМишустин рассказал о программе комплексного развития СочиВ Курске 55 тысяч жителей остались без горячей водыПольша обвинила Белоруссию в попытке довести ситуацию на границе до жертвПодмосковная полиция опровергла информацию о ДТП с участием подростковВЦИОМ выяснил отношение россиян к обвинению Рашкина в незаконной охоте