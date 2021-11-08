Сестра Ротару опровергла слухи о болезни певицы
Сестра Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы и рассказала о ее жилье в Киеве
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021" в Сочи
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сестра Софии Ротару Аурика опровергла слухи о болезни певицы, которые периодически появляются в СМИ.
"Эти сплетни всю жизнь. Когда она была худая, писали, что у нее туберкулез. Одно время вообще писали, что она умерла. Слава Богу она здорова, и проживет еще долго", – заверила Аурика.
В интервью на YouTube-канале Dorotye сестра певицы рассказала, что артистка живет на юге Киева вместе с семьей.
"Она все время здесь, она живет здесь в Конча-Заспе, у них дом с сыном и невесткой. Внуки уже выросли: внучка учится в Америке, внук уже отучился", – рассказала Аурика.
Ранее бывший директор Ротару рассказала о тяжелом характере артистки.
25 октября, 10:39ШоубизНадежда Кадышева рассказала о самочувствии