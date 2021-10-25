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Шоубиз
https://ria.ru/20211025/rotaru-1756091865.html
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки - РИА Новости, 25.10.2021
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки
Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе “Звезды сошлись” рассказала о тяжелом характере артистки. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:50
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шоубиз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе “Звезды сошлись” рассказала о тяжелом характере артистки.Коняхина отметила, что выбора не было: либо она работает и терпит такое отношение, либо увольняется. Она добавила, что они с певицей никогда не были подругами, но периодически они мило проводили время – пили вместе кофе и ходили по магазинам.Ранее критик Сергей Соседов раскрыл секрет молодости Ротару.
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знаменитости, софия ротару
11:50 25.10.2021 (обновлено: 11:51 25.10.2021)
 
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки

Бывший директор Ротару Коняхина рассказала об умении артистки "словесно уничтожить"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе “Звезды сошлись” рассказала о тяжелом характере артистки.

“Человек всегда чем-то недоволен, что-то не получается… Я не то, чтобы развенчиваю образ певицы, просто все люди по-разному себя ведут. Для зрителей и для обывателей – это потрясающая, милая и улыбчивая женщина. Она умела как раз собрать всю энергию в кучу, зайти в гримерную и словесно тебя уничтожить”, – рассказала Ольга.

Коняхина отметила, что выбора не было: либо она работает и терпит такое отношение, либо увольняется. Она добавила, что они с певицей никогда не были подругами, но периодически они мило проводили время – пили вместе кофе и ходили по магазинам.
Ранее критик Сергей Соседов раскрыл секрет молодости Ротару.
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