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Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки - РИА Новости, 25.10.2021
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки
Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе “Звезды сошлись” рассказала о тяжелом характере артистки. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:50
2021-10-25T11:50
2021-10-25T11:51
шоубиз
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софия ротару
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бывший директор Софии Ротару Ольга Коняхина в программе “Звезды сошлись” рассказала о тяжелом характере артистки.Коняхина отметила, что выбора не было: либо она работает и терпит такое отношение, либо увольняется. Она добавила, что они с певицей никогда не были подругами, но периодически они мило проводили время – пили вместе кофе и ходили по магазинам.Ранее критик Сергей Соседов раскрыл секрет молодости Ротару.
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знаменитости, софия ротару
11:50 25.10.2021 (обновлено: 11:51 25.10.2021)
Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки
Бывший директор Ротару Коняхина рассказала об умении артистки "словесно уничтожить"