Бывший директор Софии Ротару рассказала о тяжелом характере артистки

“Человек всегда чем-то недоволен, что-то не получается… Я не то, чтобы развенчиваю образ певицы, просто все люди по-разному себя ведут. Для зрителей и для обывателей – это потрясающая, милая и улыбчивая женщина. Она умела как раз собрать всю энергию в кучу, зайти в гримерную и словесно тебя уничтожить”, – рассказала Ольга.