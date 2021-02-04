https://ria.ru/20210204/rotaru-1596000572.html

Критик Соседов раскрыл секреты Софии Ротару

Критик Соседов раскрыл секреты Софии Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Еленой Хангой на ее YouTube-канале объяснил, как Софии Ротару удается выглядеть моложе своих лет. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:35

2021-02-04T15:35

2021-02-04T15:35

россия

елена ханга

алла пугачева

шоубиз

сергей соседов

стиль жизни

знаменитости

звезды

софия ротару

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Еленой Хангой на ее YouTube-канале объяснил, как Софии Ротару удается выглядеть моложе своих лет.По словам Соседова, внешне 73-летняя певица себя держит в форме, хотя ей это тяжело. "Она из последних сил старается, и это, конечно, здорово", – считает он. Критик подчеркнул, что выигрышно смотреться в кадре певице также помогает артистизм. "Конечно, когда она делает большие глаза и демонстрирует лучезарность, которую всегда великолепно отыгрывает, – все покорены", – отметил музыкальный критик.При этом Соседов, известный своими язвительными комментариями в отношении многих артистов, считает, что и Ротару, и Алле Пугачевой надо забыть дорогу на большую сцену, поскольку они свой ресурс уже "исчерпали".

https://ria.ru/20200809/1575553530.html

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россия, елена ханга, алла пугачева, сергей соседов, стиль жизни, знаменитости, звезды, софия ротару