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Критик Соседов раскрыл секреты Софии Ротару
Критик Соседов раскрыл секреты Софии Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Еленой Хангой на ее YouTube-канале объяснил, как Софии Ротару удается выглядеть моложе своих лет. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:35
2021-02-04T15:35
2021-02-04T15:35
россия
елена ханга
алла пугачева
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Еленой Хангой на ее YouTube-канале объяснил, как Софии Ротару удается выглядеть моложе своих лет.По словам Соседова, внешне 73-летняя певица себя держит в форме, хотя ей это тяжело. "Она из последних сил старается, и это, конечно, здорово", – считает он. Критик подчеркнул, что выигрышно смотреться в кадре певице также помогает артистизм. "Конечно, когда она делает большие глаза и демонстрирует лучезарность, которую всегда великолепно отыгрывает, – все покорены", – отметил музыкальный критик.При этом Соседов, известный своими язвительными комментариями в отношении многих артистов, считает, что и Ротару, и Алле Пугачевой надо забыть дорогу на большую сцену, поскольку они свой ресурс уже "исчерпали".
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россия, елена ханга, алла пугачева, сергей соседов, стиль жизни, знаменитости, звезды, софия ротару
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Еленой Хангой на ее YouTube-канале объяснил
, как Софии Ротару удается выглядеть моложе своих лет.
По словам Соседова, внешне 73-летняя певица себя держит в форме, хотя ей это тяжело. "Она из последних сил старается, и это, конечно, здорово", – считает он.
"Хотя если вы увидите ее вблизи, вы дадите ей и ее возраст, и ее состояние. Вы все сразу поймете, но экран, сцена – это иллюзия", – добавил Соседов.
Критик подчеркнул, что выигрышно смотреться в кадре певице также помогает артистизм. "Конечно, когда она делает большие глаза и демонстрирует лучезарность, которую всегда великолепно отыгрывает, – все покорены", – отметил музыкальный критик.
При этом Соседов, известный своими язвительными комментариями в отношении многих артистов, считает, что и Ротару, и Алле Пугачевой надо забыть дорогу на большую сцену, поскольку они свой ресурс уже "исчерпали".