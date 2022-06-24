https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

Ни свои, ни чужие: как там дела у украинских артистов

Ни свои, ни чужие: как там дела у украинских артистов - РИА Новости, 24.06.2022

Ни свои, ни чужие: как там дела у украинских артистов

Украинская эстрада долгое время считалась в России абсолютно своей, да и наших артистов тепло принимали в Киеве и других городах соседней страны. Однако в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:00

2022-06-24T08:00

2022-06-24T08:07

шоубиз

макс барских

светлана лобода

алла пугачева

россия

украина

софия ротару

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/10/1551761056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ad00841e8a6bddeab8fe30eb11a6394.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Украинская эстрада долгое время считалась в России абсолютно своей, да и наших артистов тепло принимали в Киеве и других городах соседней страны. Однако в какой-то момент (еще до 2014-го) некогда общая сцена почему-то стала разделяться. Сейчас и вовсе русскоязычные певцы отрекаются не только от России, но и от преданных зрителей."Живи спокойно, страна": слезы наследницы ПугачевойНа "Новой волне — 2019" Светлана Лобода перепела хит Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна". Позже Примадонна в сюжете МУЗ-ТВ встретилась с украинской певицей и произнесла: "Живи спокойно, страна, у тебя еще одна. Все остальные в тени".Женщина, которая поет, не скрывала любви к Лободе. Пугачева неоднократно была на ее концертах, а слова из песни в адрес Светланы стали вполне прозрачным намеком на статус молодой звезды. В России ее концерты проходили с аншлагами, а прослушивания треков исчисляются сотнями тысяч.А вот на Украине выступления Лободы много раз срывались. Местные активисты просто не давали ей выйти на сцену. Говорят, что это — в том числе — якобы месть ее коллеги по украинскому шоубизу Тины Кароль. Ту, в свою очередь, нередко называют любовницей олигарха Игоря Коломойского. Соответственно, данной ей властью (деньгами и влиянием на СМИ) она якобы выжила с украинской сцены и Лободу, и Ани Лорак, которые обосновались в России.Однако после начала спецоперации Светлана некоторое время молчала, а потом записала видео, где, рыдая, осудила последние события, да и оговорилась, что давно живет в Европе.После чего в России отменили ее концерты, а имя Лободы исчезло из списков хедлайнеров многих шоу и фестивалей.Салют, Вера: Брежнева из Италии страдает по УкраинеЭкс-солистка "ВИА Гры", дива нашей сцены Вера Брежнева любима миллионами фанатов в России. Грамотный PR, удачный тандем с продюсером, а теперь и супругом Константином Меладзе. "Я знаю пароль, я вижу ориентир" — до сих пор звучит на танцполах.Вера много работала в России. И это не только песенная карьера: на Первом канале она вела шоу "Магия десяти", а на СТС — "Успех", снималась в кино, участвовала практически во всех популярных развлекательных телепрограммах.Но после 24 февраля в ее аккаунтах в соцсетях — кадры разрушений на территории Украины и заголовки западных СМИ. Брежнева в Польше была волонтером в центре, где собирали помощь для пострадавших земляков. Правда, подобной благотворительностью она занималась недолго.С 2014 по 2022 год она не публиковала постов с кадрами из Донбасса, да и с февраля на родине не бывала. Брежнева с супругом давно живут в основном в Италии, раньше приезжали на Украину и в Россию скорее на заработки. Недавно певица ярко отметила юбилей матери и делилась кадрами шопинга в Милане.В апреле Вера громко заявила: я не украинская, а российская певица. По ее словам, первый сольный концерт она дала в Санкт-Петербурге, а песен на родном языке у нее нет. Но тут она слукавила: в 2020-м певица презентовала премьеру — на украинском. В голове его туманы: Макс Барских обещал пойти на "фронт", но улетел в СШАПевец Макс Барских запретил использовать свои песни в нашей стране — мол, нечего русским слушать его творчество. Кроме того, он отменил все концерты в России, а деньги за билеты возвращать не стал.В своем аккаунте он жестко прошелся и по коллегам по сцене, и по преданным слушателям. Потом гордо появился в военной форме со словами, что уходит на "фронт". Но вместо танка сел в самолет и улетел на гастроли в США. Где его, конечно, мало кто ждет — такую музыку в Америке слушают только выходцы из СССР. А их там явно меньше, чем его поклонников в России.В итоге Барских выступил на фестивале Billboard MusicCon. Но не на сцене, а на пресс-встрече, где исполнил небольшой отрывок композиции на украинском языке под гитару.София Ротару: "Я скучала""Я скучала", — произнесла советская суперзвезда со сцены "Песни года", когда приехала в Россию на заработки в 2019-м после небольшого перерыва (до этого она была здесь в 2014-2016 годах).С 2014-го Ротару живет в Киеве. Прилетала в Москву то ли через Турцию, то ли через Молдавию.Конечно, Софию Михайловну тепло встречали в России, любят до сих пор, как и многих других народных артистов СССР.В социальных сетях Ротару постит высказывания о мире с картинами в цветах украинского флага, размещает информацию о погибших и раненых.После начала мобилизации на Украине местные СМИ сообщали, что ее сын и внук пытались сбежать за границу, их поймали и задержали, но позже отпустили.Верка Сердючка: все-таки Russia GoodbyeАндрей Данилко долгие годы использует образ проводницы Верки на сцене. Он поехал в 2007-м на Евровидение представлять родную Украину с вполне форматной песней "Dancing". Смысла в словах там особо не было, но она понравилась странам Старого Света и получила заслуженное второе место.Но во фразе Lasha Tumbai (якобы монгольской) не только в России услышали — Russia Goodbye ("Россия, прощай"). А ведь под песни Сердючки танцевали на всех свадьбах, ее тепло принимали в нашей стране и на телевидении.С 2014-го Верка Сердючка перестала ездить в Россию с гастролями. Правда, стоит разобраться в датах: тогда, в мае, после финала очередного Евровидения она была в прямом эфире "России 1" и говорила много добрых слов и в адрес наших сестер Толмачевых, и про украинскую исполнительницу Марию Яремчук (которую на родине хейтили за поддержку Партии регионов Виктора Януковича). Позже Верка признавалась, что в Россию иногда приезжала — правда, тайно. Корпоративы были, но выступления проводницы не афишировали.После начала специальной военной операции на Украине Данилко сказал: теперь нет никаких Lasha Tumbai, только Russia Goodbye. И кстати, так и спел эти строчки на июньском концерте в Амстердаме.Ни свои, ни чужие: куда пойдут звезды украинской эстрадыС уверенностью можно сказать, что песни украинских артистов продолжат слушать в России, потому что некоторые уже стали шлягерами и это действительно часть российской поп-культуры. Но деньги от музыкальных стримов — далеко не первая строчка в доходах звезд. Основная — выступления, причем чаще всего корпоративные.Российский шоубиз — огромный рынок, который приносит стабильные деньги: заказчиков много, концертов и фестивалей тоже. Однако будут ли теперь у нас звать Лободу, Брежневу и других — большой вопрос.Есть Европа, но песни у многих украинских артистов для Старого Света неформатные. Остаются редкие выступления для русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР.

https://ria.ru/20220602/loboda-1792588398.html

https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

макс барских, светлана лобода, алла пугачева, россия, украина, софия ротару, новости шоу-бизнеса, верка сердючка (андрей данилко), звезды