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Гран-при фестиваля "Покровский собор" завоевал бард из Белоруссии

Гран-при фестиваля "Покровский собор" завоевал бард из Белоруссии - РИА Новости, 20.12.2021

Гран-при фестиваля "Покровский собор" завоевал бард из Белоруссии

Победителями фестиваля авторской песни "Покровский собор" в 2021 году, финал которого прошел в Московском Гостином дворе в праздник святителя Николая... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T23:42

2021-12-20T23:42

2021-12-20T23:43

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Победителями фестиваля авторской песни "Покровский собор" в 2021 году, финал которого прошел в Московском Гостином дворе в праздник святителя Николая Чудотворца, стали популярный белорусский бард Александр Баль, известный российский автор-исполнитель, создатель рок-группы "НедРа" Алексей Вдовин и ансамбль "Мезозой".На отборочный тур фестиваля поступило 676 творческих работ из 37 российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Швеции. В финальной музыкальной битве в Гостином дворе участвовали восемь суперфиналистов. Битва за гран-при проходила в несколько этапов, каждый из которых оценивало экспертное жюри. "Все финалисты высочайшего уровня, очень сложно выбирать", - поделилась впечатлениями член жюри, известная советская и российская исполнительница Галина Хомчик. Исход битвы за первое место, шедшей на равных, решил председатель жюри - мэтр авторской песни Александр Мирзаян, отметив, что "надо поддержать родную Беларусь". Его вердикт встретил дружные аплодисменты участников и более тысячи гостей в зале.Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей: завоевавший гран-при победитель получил 350 тысяч рублей, денежная награда за второе место составила 250 тысяч рублей, за третье место – 100 тысяч рублей. Остальным участникам суперфинала досталось по 50 тысяч рублей. Также, по словам худрука, победителям помогут в записи музыки и ее продвижении. "В жюри были саунд-продюсеры, главный редактор профильного радио "Калина красная", он предложил финалистам ротацию на станции. "Литературная газета" дала место для публикации, что важно для авторов – поэтов. А студия звукозаписи "Сова" подарила 15 часов записи финалистам", - добавил Витаков."Способность творить – удивительное дарование, которым Господь наделил человека… Однако призываю всех вас помнить, что воздействие искусства на человека очень сильно. Оно может не только возвышать и окрылять душу, но и разрушать ее. Это во многом зависит от духовного состояния автора, от его нравственных ориентиров. Надеюсь, что созданные вами произведения будут благотворно влиять на слушателей, пробуждая в них добрые чувства и положительные эмоции", - отметил в приветствии фестивалю председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Приветствовали фестиваль своими выступлениями также музыкант и продюсер Стас Намин и его группа "Цветы", культовый среди любителей военной авторской песни ВИА "Голубые береты", обладатель национальной общественной премии в области авторской песни "Благодарность" Вадим Егоров, автор, чьи песни исполняли Алла Пугачёва, Любэ, София Ротару, - Александр Шаганов, ансамбль "Тибитет" и многие другие барды и коллективы. "Покровский собор" - крупнейший фестиваль авторской песни, который проходит в многотысячном концертном зале. Название фестиваля свидетельствует не только о близости к месту его проведения исторического собора Покрова Пресвятой Богородицы, но и о глубоком философско-религиозном смысле. Как пояснил РИА Новости член жюри, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, "фестиваль призван объединить разные направления современной авторской песни, что соответствует принципу соборности". Кроме того, в народном сознании Покров - это защита и помощь Божия.

https://ria.ru/20211219/festival-1764456073.html

https://ria.ru/20211219/mezhentseva-1764468770.html

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софия ротару, белоруссия, германия, швеция, алла пугачева, литературная газета, стас намин, россия