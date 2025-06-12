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Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей - РИА Новости, 12.06.2025
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Культура
 
13:33 12.06.2025 (обновлено: 13:37 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/zatsepin-2022483471.html
Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей
Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей - РИА Новости, 12.06.2025
Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей
Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Владимир Владимирович, мне очень приятно, я счастлив получить из ваших рук такую высокую награду. Я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта", - обратился композитор к главе государства на церемонии. Зацепин также рассказал о написанных в последнее время произведениях, в том числе о четырех мюзиклах и балете, созданных за прошедший год, и выразил надежду, что в следующем году напишет ещё ряд произведений, которые публика увидит в его новом театре. Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года. Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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россия, новосибирск, александр зацепин, владимир путин, алла пугачева, новости культуры
Культура, Россия, Новосибирск, Александр Зацепин, Владимир Путин, Алла Пугачева, Новости культуры
Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей

Композитор Александр Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей в 2026 г

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Зацепин, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства Екатерининский Александр Зацепин, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Зацепин, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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Вчера, 10:39
"Владимир Владимирович, мне очень приятно, я счастлив получить из ваших рук такую высокую награду. Я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта", - обратился композитор к главе государства на церемонии.
Зацепин также рассказал о написанных в последнее время произведениях, в том числе о четырех мюзиклах и балете, созданных за прошедший год, и выразил надежду, что в следующем году напишет ещё ряд произведений, которые публика увидит в его новом театре.
Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года.
Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии.
Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства Екатерининский Александр Зацепин, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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