https://ria.ru/20250612/zatsepin-2022483471.html

Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей

Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей - РИА Новости, 12.06.2025

Зацепин пригласил Путина на свой столетний юбилей

Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:33:00+03:00

2025-06-12T13:33:00+03:00

2025-06-12T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил президента России Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Владимир Владимирович, мне очень приятно, я счастлив получить из ваших рук такую высокую награду. Я вас приглашаю на мой юбилей столетний в Кремле на следующий год 10 марта", - обратился композитор к главе государства на церемонии. Зацепин также рассказал о написанных в последнее время произведениях, в том числе о четырех мюзиклах и балете, созданных за прошедший год, и выразил надежду, что в следующем году напишет ещё ряд произведений, которые публика увидит в его новом театре. Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года. Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новосибирск, александр зацепин, владимир путин, алла пугачева, новости культуры