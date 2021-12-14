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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211214/rotaru-1761879001.html
Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"
Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке" - РИА Новости, 14.12.2021
Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"
София Ротару приезжала в Россию, чтобы записать традиционные новогодние программы. На телеканале "Россия 1" в рамках "Голубого огонька" певица исполнит две... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:18
2021-12-14T17:18
шоубиз
софия ротару
новости культуры
музыка
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. София Ротару приезжала в Россию, чтобы записать традиционные новогодние программы. На телеканале "Россия 1" в рамках "Голубого огонька" певица исполнит две композиции, об этом артистка рассказала РИА Новости.Кроме того, артистка поздравила всех фанатов в России с Новым годом и пожелала "здоровья и радости не смотря ни на что". София Ротару в 2022 году отметит 75-летие. Звание народной артистки СССР ей присвоили в 1988 году. Певица постоянно проживает на Украине.
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софия ротару, новости культуры, музыка, россия-1 (телеканал)
17:18 14.12.2021
 
Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"

Ротару поздравила фанатов в России и спела две новые песни на "Голубом огоньке"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. София Ротару приезжала в Россию, чтобы записать традиционные новогодние программы. На телеканале "Россия 1" в рамках "Голубого огонька" певица исполнит две композиции, об этом артистка рассказала РИА Новости.

"С наступлением зимы особенно хочется тепла и приятных новостей, идет сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов. Несколько недель мы работали над новыми песнями: "Зимняя ночь" авторства Ларисы Архипенко и Виталия Волкомора и "Ледяные дожди" авторства Сергея Мельника и Виталия Волкомора", – сказала Ротару.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".

Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1
1 из 5

Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.

Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1
2 из 5

Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На сцене вместе с ней выступал балет.

Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1
3 из 5

На сцене вместе с ней выступал балет.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.

Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1
4 из 5

Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.

Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1
5 из 5

Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 5

Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 5

Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 5

На сцене вместе с ней выступал балет.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 5

Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 5

Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Кроме того, артистка поздравила всех фанатов в России с Новым годом и пожелала "здоровья и радости не смотря ни на что".
София Ротару в 2022 году отметит 75-летие. Звание народной артистки СССР ей присвоили в 1988 году. Певица постоянно проживает на Украине.
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