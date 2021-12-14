Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"

Ротару поздравила фанатов в России и спела две новые песни на "Голубом огоньке"
"С наступлением зимы особенно хочется тепла и приятных новостей, идет сезон праздников и подарков! Я подготовила для своих поклонников пару сюрпризов. Несколько недель мы работали над новыми песнями: "Зимняя ночь" авторства Ларисы Архипенко и Виталия Волкомора и "Ледяные дожди" авторства Сергея Мельника и Виталия Волкомора", – сказала Ротару.
Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".
Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".
Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.
Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.
Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.
Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.
Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.
Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.
Певица София Ротару на съемке "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1".
Для композиции "Ледяные дожди" певица выбрала черный брючный костюм.
Для песни "Зимняя ночь" Ротару выбрала белое платье, напоминающее ракушку.
Премьера "Голубого огонька" состоится в новогоднюю ночь.