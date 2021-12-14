https://ria.ru/20211214/rotaru-1761879001.html

Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"

Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке" - РИА Новости, 14.12.2021

Ротару поздравила фанатов в России и спела новые хиты на "Голубом огоньке"

София Ротару приезжала в Россию, чтобы записать традиционные новогодние программы. На телеканале "Россия 1" в рамках "Голубого огонька" певица исполнит две... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:18

2021-12-14T17:18

2021-12-14T17:18

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софия ротару

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. София Ротару приезжала в Россию, чтобы записать традиционные новогодние программы. На телеканале "Россия 1" в рамках "Голубого огонька" певица исполнит две композиции, об этом артистка рассказала РИА Новости.Кроме того, артистка поздравила всех фанатов в России с Новым годом и пожелала "здоровья и радости не смотря ни на что". София Ротару в 2022 году отметит 75-летие. Звание народной артистки СССР ей присвоили в 1988 году. Певица постоянно проживает на Украине.

https://ria.ru/20211126/rotaru-1760867934.html

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софия ротару, новости культуры, музыка, россия-1 (телеканал)