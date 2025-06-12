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Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф - РИА Новости, 12.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 12.06.2025 (обновлено: 13:55 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/zatsepin-2022481218.html
Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф
Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф - РИА Новости, 12.06.2025
Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф
Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T13:25:00+03:00
2025-06-12T13:55:00+03:00
культура
россия
новосибирск
александр зацепин
владимир путин
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день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Такой же плодотворный путь прошел и выдающийся композитор и аранжировщик Александр Сергеевич Зацепин. Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора", - подчеркнул глава государства на церемонии награждения. Путин отметил, что легендарные песни Зацепина и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить своим слушателям прекрасные мелодии. Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года. Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html
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россия, новосибирск, александр зацепин, владимир путин, алла пугачева, день россии
Культура, Россия, Новосибирск, Александр Зацепин, Владимир Путин, Алла Пугачева, День России
Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф

Путин: отечественный кинематограф невозможно представить без музыки Зацепина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Зацепин, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства Екатерининский Александр Зацепин, награжденный медалью Герой Труда Российской Федерации. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский" Александр Зацепин, награжденный медалью "Герой Труда Российской Федерации". 12 июня 2025
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин.
В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
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"Такой же плодотворный путь прошел и выдающийся композитор и аранжировщик Александр Сергеевич Зацепин. Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора", - подчеркнул глава государства на церемонии награждения.
Путин отметил, что легендарные песни Зацепина и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить своим слушателям прекрасные мелодии.
Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года.
Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии.
Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.
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