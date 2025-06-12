https://ria.ru/20250612/zatsepin-2022481218.html

Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф

Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф - РИА Новости, 12.06.2025

Путин отметил вклад композитора Зацепина в отечественный кинематограф

Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T13:25:00+03:00

2025-06-12T13:25:00+03:00

2025-06-12T13:55:00+03:00

культура

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отечественный кинематограф невозможно представить без музыки народного артиста России, композитора Александра Зацепина, заявил президент России Владимир Путин. В День России Путин традиционно награждает лауреатов почетного звания Герой Труда и вручает государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. "Такой же плодотворный путь прошел и выдающийся композитор и аранжировщик Александр Сергеевич Зацепин. Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора", - подчеркнул глава государства на церемонии награждения. Путин отметил, что легендарные песни Зацепина и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить своим слушателям прекрасные мелодии. Композитор удостоился звания Героя Труда в марте этого года. Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе №12, а также получал образование в музыкальной школе №1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. Александр Зацепин написал знаменитые мелодии к песням из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Бриллиантовая рука" и другим. Всего композитор написал песни к более чем 90 фильмам. Его песни "Куда уходит детство", "Есть только миг", "С любовью встретиться", "Если б я был султан", "Остров невезения" стали народными хитами. Песни Зацепинаисполняли звезды советской эстрады и кино – Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

https://ria.ru/20250611/putin-2022290100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новосибирск, александр зацепин, владимир путин, алла пугачева, день россии