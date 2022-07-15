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Биография Юрия Борисова

Биография Юрия Борисова - РИА Новости, 15.07.2022

Биография Юрия Борисова

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область). РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:48

2022-07-15T15:48

2022-07-15T15:48

справки

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

роскосмос

политика

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область). В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978 году – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Доктор технических наук. В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.В 1998-2004 годах являлся генеральным директором закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль".В июле 2004 года был назначен начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.В октябре 2007 года занял должность заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности.С июля 2008 года – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.15 ноября 2012 года указом президента РФ был назначен заместителем министра обороны РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации (по вопросам ОПК). С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. 21 января 2020 года вновь назначен на должность заместителя председателя правительства РФ.15 июля 2022 года указом президента РФ Владимира Путина Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ и назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос".Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова (2015). Женат, два сына.Декларированный доход за 2021 год – 21,378 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия, роскосмос, политика