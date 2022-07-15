https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802732670.html
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса"
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.07.2022
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса"
Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса", соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:51
2022-07-15T14:51
2022-07-15T16:37
роскосмос
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменил Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса", соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.Документы опубликованы на сайте Кремля."Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — отмечается в тексте документа.Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эту должность после назначения Рогозина в "Роскосмос" занял Борисов.До назначения на пост вице-премьера Юрий Борисов был заместителем министра обороны с 2012 года.Еще одним указом Путин внес изменения в структуру правительства — вице-премьеров снова стало десять. Несколько дней назад президент увеличил их число до 11.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html
https://ria.ru/20220705/borisov-1800446358.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука
14:51 15.07.2022 (обновлено: 16:37 15.07.2022)
Борисов сменил Рогозина на посту гендиректора "Роскосмоса"
Бывший вице-премьер Борисов стал гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина