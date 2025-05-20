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Биография Юрия Борисова

Биография Юрия Борисова - РИА Новости, 20.05.2025

Биография Юрия Борисова

Российский государственный деятель Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область). РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T10:21:00+03:00

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справки

вышний волочек

юрий борисов (сенатор)

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Российский государственный деятель Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (ныне Тверская область).В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978 году – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Доктор технических наук.С 1974 года – в Вооруженных Силах СССР. В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации.В 1998-2004 годах являлся генеральным директором закрытого акционерного общества "Научно-технический центр "Модуль" (ныне АО НТЦ "Модуль"). Под его руководством предприятие занималось прикладными исследованиями и практическими разработками в области цифровой обработки сигналов и изображений и построением функционально законченных вычислительных комплексов.В июле 2004 года был назначен начальником Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности.В октябре 2007 года занял должность заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности.С июля 2008 года – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Под его руководством разрабатывалась стратегия развития отечественной радиоэлектронной промышленности.В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. 15 ноября 2012 года указом президента РФ был назначен заместителем министра обороны РФ. Отвечал за организацию военно-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, руководил деятельностью органов военного управления, воинских частей и организаций по планированию развития вооружения, военной и специальной техники.18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. В данной должности курировал вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. 21 января 2020 года вновь назначен на должность заместителя председателя правительства РФ. 15 июля 2022 года указом президента РФ Владимира Путина Юрий Борисов был освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ и назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". 6 февраля 2025 года указом президента России Юрий Борисов был освобожден от должности главы госкорпорации "Роскосмос". 18 февраля был назначен специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. 20 мая указом губернатора Архангельской области Александра Цыбульского Юрий Борисов был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). В 2018 году Юрию Борисову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), орденом Почета (2014), орденом Александра Невского (2017), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей. Лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова (2015). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вышний волочек, юрий борисов (сенатор)