https://ria.ru/20250520/borisov-2018098644.html

Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ

Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ - РИА Новости, 20.05.2025

Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ

Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов написал заявление о включении его в комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:28:00+03:00

2025-05-20T17:28:00+03:00

2025-05-20T17:41:00+03:00

россия

совет федерации рф

юрий борисов (сенатор)

политика

александр цыбульский

вячеслав тимченко

архангельская область

роскосмос

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов написал заявление о включении его в комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, говорится в документе, опубликованном на официальном портале Архангельской области."Борисов написал заявление с просьбой включить его в состав комитета СФ по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.По его словам, новый сенатор от Архангельской области на заседании палаты в среду будет представлен коллегам, ему вручена именная карточка, и он сможет голосовать по законопроектам.Удостоверение сенатора Борисову может быть выдано немного позже, поскольку "на изготовление документа требуется время, учитывая и степени защиты удостоверения".

https://ria.ru/20250520/borisov-2018001097.html

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Ольга Фомченкова

россия, совет федерации рф, юрий борисов (сенатор), политика, александр цыбульский, вячеслав тимченко, архангельская область, роскосмос