https://ria.ru/20250520/borisov-2018098644.html
Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ
Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ - РИА Новости, 20.05.2025
Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ
Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов написал заявление о включении его в комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:28:00+03:00
2025-05-20T17:28:00+03:00
2025-05-20T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов написал заявление о включении его в комитет Совфеда по обороне и безопасности, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, говорится в документе, опубликованном на официальном портале Архангельской области."Борисов написал заявление с просьбой включить его в состав комитета СФ по обороне и безопасности", - сказал Тимченко.По его словам, новый сенатор от Архангельской области на заседании палаты в среду будет представлен коллегам, ему вручена именная карточка, и он сможет голосовать по законопроектам.Удостоверение сенатора Борисову может быть выдано немного позже, поскольку "на изготовление документа требуется время, учитывая и степени защиты удостоверения".
https://ria.ru/20250520/borisov-2018001097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, совет федерации рф, юрий борисов (сенатор), политика, александр цыбульский, вячеслав тимченко, архангельская область, роскосмос
Россия, Совет Федерации РФ, Юрий Борисов (сенатор), Политика, Александр Цыбульский, Вячеслав Тимченко, Архангельская область, Роскосмос
Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ
Тимченко: экс-глава "Роскосмоса" Борисов хочет работать в комитете СФ по обороне