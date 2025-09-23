СМИ: Юра Борисов экстренно вернулся в Россию

https://ria.ru/20250923/rossiya-2043639459.html
Российский актер Юра Борисов отменил все съемки и экстренно вернулся в Москву из-за смерти отца, пишет Telegram-канал SHOT.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский актер Юра Борисов отменил все съемки и экстренно вернулся в Москву из-за смерти отца, пишет Telegram-канал SHOT."У артиста Юры Борисова умер отец. Чтобы похоронить папу, актер отменил все съемки и экстренно прилетел в Москву", — говорится в публикации.По информации Telegram-канала, кремация и похороны отца Юры Борисова состоялись вчера в Балашихе. По предварительной версии, Александр Борисов скончался от онкологии после многих лет борьбы с недугом."Предварительной причиной смерти стала онкология, последние годы мужчина тяжело болел", — сообщается в материале.Юра Борисов (Юрий Александрович Борисов) – российский актер театра и кино. Еще в школьные годы он играл в театральной студии, а во время обучения в Высшем театральном училище имени Щепкина начал сниматься в кино. Наиболее заметные фильмы с его участием: "Калашников", "Сто лет тому вперед", "Бык", "Серебряные коньки", "Молодая гвардия", "Т-34", "Кентавр", "Красный призрак". Всего фильмография насчитывает свыше 70 проектов. В январе 2025 года Юра Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премию "Оскар".
