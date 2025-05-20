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Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором Совфеда
Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором Совфеда - РИА Новости, 20.05.2025
Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором Совфеда
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:31:00+03:00
2025-05-20T09:31:00+03:00
2025-05-20T09:38:00+03:00
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МУРМАНСК, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, следует из документа, опубликованного на официальном портале Архангельской области."Постановляю наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора РФ - представителя правительства Архангельской области на срок моих полномочий", - говорится в документе за подписью глав региона.Шестого февраля 2025 года указом президента России Юрий Борисов освобожден от должности главы госкорпорации "Роскосмос". С 2018 до 2022 года был заместителем председателя правительства РФ.В январе этого года Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительного органа власти Архангельской области Александра Некрасова, он сложил полномочия по собственному желанию.
https://ria.ru/20250128/timchenko-1995997313.html
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Роскосмос, Совет Федерации РФ, Политика, Архангельская область, Россия, Юрий Борисов (сенатор), Александр Цыбульский, Александр Некрасов
Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором Совфеда
Экс-главу "Роскосмоса" Борисова назначили сенатором СФ от Архангельской области