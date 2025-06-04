https://ria.ru/20250604/borisov--2020786857.html

СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI

СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI - РИА Новости, 04.06.2025

СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI

Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:42:00+03:00

2025-06-04T08:42:00+03:00

2025-06-04T08:42:00+03:00

шоубиз

сан-франциско

италия

юрий борисов (сенатор)

эндрю гарфилд

илон маск

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает издание Hollywood Reporter. Как отмечает издание со ссылкой на источники, съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии. "Гуаданьино ведет переговоры о съемке фильма Artificial ("Искусственный" - ред.), рассказывающего о бурном периоде в компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году... По слухам, (на роли - ред.) рассматриваются Эндрю Гарфилд,... Моника Барбаро и... Юра Борисов", - говорится в публикации издания. По данным источников Hollywood Reporter, Гарфилд может сыграть главу OpenAI Сэма Альтмана, Барбаро - главного технического директора Миру Мурати, а Борисов - сооснователя компании Илью Суцкевера. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана, статуэтка досталась Кирану Калкину.

https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html

https://ria.ru/20250123/borisov-1995229688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-франциско, италия, юрий борисов (сенатор), эндрю гарфилд, илон маск