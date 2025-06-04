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СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI - РИА Новости, 04.06.2025
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Шоубиз
 
08:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/borisov--2020786857.html
СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI
СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI - РИА Новости, 04.06.2025
СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI
Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:42:00+03:00
2025-06-04T08:42:00+03:00
шоубиз
сан-франциско
италия
юрий борисов (сенатор)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает издание Hollywood Reporter. Как отмечает издание со ссылкой на источники, съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии. "Гуаданьино ведет переговоры о съемке фильма Artificial ("Искусственный" - ред.), рассказывающего о бурном периоде в компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году... По слухам, (на роли - ред.) рассматриваются Эндрю Гарфилд,... Моника Барбаро и... Юра Борисов", - говорится в публикации издания. По данным источников Hollywood Reporter, Гарфилд может сыграть главу OpenAI Сэма Альтмана, Барбаро - главного технического директора Миру Мурати, а Борисов - сооснователя компании Илью Суцкевера. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Борисов был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана, статуэтка досталась Кирану Калкину.
https://ria.ru/20250301/borisov-1995673966.html
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сан-франциско, италия, юрий борисов (сенатор), эндрю гарфилд, илон маск
Шоубиз, Сан-Франциско, Италия, Юрий Борисов (сенатор), Эндрю Гарфилд, Илон Маск
СМИ: актер Юра Борисов может сыграть в фильме Луки Гуаданьино про OpenAI

Hollywood Reporter: Юра Борисов может сыграть в фильме Гуаданьино про OpenAI

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов может сняться в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино об американской компании-разработчике искусственного интеллекта OpenAI, сообщает издание Hollywood Reporter.
Как отмечает издание со ссылкой на источники, съемки фильма могут начаться уже этим летом, работа над кинокартиной, предположительно, будет вестись в городе Сан-Франциско, а также в Италии.
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"Гуаданьино ведет переговоры о съемке фильма Artificial ("Искусственный" - ред.), рассказывающего о бурном периоде в компании OpenAI, занимающейся искусственным интеллектом, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен и вновь принят на работу в считанные дни в 2023 году... По слухам, (на роли - ред.) рассматриваются Эндрю Гарфилд,... Моника Барбаро и... Юра Борисов", - говорится в публикации издания.
По данным источников Hollywood Reporter, Гарфилд может сыграть главу OpenAI Сэма Альтмана, Барбаро - главного технического директора Миру Мурати, а Борисов - сооснователя компании Илью Суцкевера.
Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. В марте 2024 года OpenAI сообщила, что Альтман снова войдет в совет директоров компании.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский предприниматель Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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