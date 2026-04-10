Названы самые брутальные актеры по мнению россиян
Искусство
09:15 10.04.2026 (обновлено: 10:51 10.04.2026)
Названы самые брутальные актеры по мнению россиян

"КИОН": Максим Матвеев и Юра Борисов стали самыми брутальными актерами в России

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Актеры Максим Матвеев и Юра Борисов вошли в пятерку самых брутальных актеров по мнению россиян, следует из результатов исследования онлайн-кинотеатра "КИОН" совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Аналитика охватывает период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. В рамках исследования были проанализированы упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их мужественности. В выборку вошли актеры из двух возрастных групп — до и после 30 лет.
"Лидером рейтинга "брутальности" стал Максим Матвеев, которого зрители ждут в новом сериале "КИОН" "Полдень", - говорится в сообщении.
На втором месте оказался Павел Прилучный, а на третьем - Владимир Машков. Четвертую позицию занял Юра Борисов, а замыкает пятерку лидеров Юрий Колокольников. В список также вошли Денис Шведов и Антон Васильев, чьи образы часто строятся на сочетании жесткости и психологической надломленности. Таким образом, актеры младше 30 лет не рассматриваются аудиторией в этом разрезе, отметили аналитики.
"При этом уровень брутальности не всегда совпадает с масштабом популярности. По количеству упоминаний в СМИ и соцсетях лидером стал Юра Борисов (92 тысячи упоминаний за исследуемый период)", - говорится в исследовании.
