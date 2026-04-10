Названы самые брутальные актеры по мнению россиян

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Актеры Максим Матвеев и Юра Борисов вошли в пятерку самых брутальных актеров по мнению россиян, следует из результатов исследования онлайн-кинотеатра "КИОН" совместно с системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Brand Analytics, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитика охватывает период с 31 марта 2025 года по 31 марта 2026 года. В рамках исследования были проанализированы упоминания актеров в социальных сетях и СМИ в контексте оценки их мужественности. В выборку вошли актеры из двух возрастных групп — до и после 30 лет.

"Лидером рейтинга "брутальности" стал Максим Матвеев , которого зрители ждут в новом сериале "КИОН" "Полдень", - говорится в сообщении.