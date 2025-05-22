https://ria.ru/20250522/putin-2018443635.html

Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе

Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 22.05.2025

Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:55:00+03:00

2025-05-22T12:55:00+03:00

2025-05-22T12:58:00+03:00

космос - риа наука

россия

политика

архангельская область

владимир путин

юрий борисов (сенатор)

сергей крикалев

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892177178_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_e1f2eb683d6b7324115082e7ba249092.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.

https://ria.ru/20250520/borisov-2018098644.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, политика, архангельская область, владимир путин, юрий борисов (сенатор), сергей крикалев, роскосмос