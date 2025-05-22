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Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 22.05.2025
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12:55 22.05.2025 (обновлено: 12:58 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018443635.html
Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе
Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 22.05.2025
Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе
Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:55:00+03:00
2025-05-22T12:58:00+03:00
космос - риа наука
россия
политика
архангельская область
владимир путин
юрий борисов (сенатор)
сергей крикалев
роскосмос
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.
https://ria.ru/20250520/borisov-2018098644.html
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космос - риа наука, россия, политика, архангельская область, владимир путин, юрий борисов (сенатор), сергей крикалев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Политика, Архангельская область, Владимир Путин, Юрий Борисов (сенатор), Сергей Крикалев, Роскосмос
Путин назначил нового спецпредставителя по сотрудничеству в космосе

Путин назначил Крикалева спецпредставителем РФ по космическому сотрудничеству

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Крикалев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил спецпредставителем по международному сотрудничеству по космосу Героя России Сергея Крикалева, освободив от этой должности экс-главу "Роскосмоса", ныне сенатора от Архангельской области Юрия Борисова, соответствующий указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Юрия Борисова.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Борисов написал заявление о включении в комитет по обороне, сообщили в СФ
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Космос - РИА НаукаРоссияПолитикаАрхангельская областьВладимир ПутинЮрий Борисов (сенатор)Сергей КрикалевРоскосмос
 
 
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