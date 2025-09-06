https://ria.ru/20250906/mikhalkov-2040127393.html

Михалков считает "Анору" слабым фильмом

Михалков считает "Анору" слабым фильмом - РИА Новости, 06.09.2025

Михалков считает "Анору" слабым фильмом

Режиссер Никита Михалков на ВЭФ заявил, что считает фильм "Анора" Шона Бейкера слабым. РИА Новости, 06.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков на ВЭФ заявил, что считает фильм "Анора" Шона Бейкера слабым. По его словам, еще со времен перестройки кинокартина из России могла претендовать на какое-то внимание и приз на кинопремиях в том случае, если она в достаточной степени негативно относится к той стране, где она сделана. "Это продолжается и до сих пор, это тоже происходит. Скажем, если взять фильм "Анора", который выстрелил и на Каннском фестивале, и на "Оскаре", и так далее, который, по сути, в общем является очень средним - по художественной линии, сейчас я не говорю про содержание, просто по кино - это кино слабое, на мой взгляд, по крайней мере. Но я тешу себя надеждой, что я имею право к этому относиться с точки зрения профессионала", - сказал Михалков во время делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ. Кинокартина "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, в марте получила премию "Оскар" в номинации лучший фильм. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

