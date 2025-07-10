Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты
Мособлсуд прекратил связанное с морским космодромом дело экс-главы РКК "Энергия"
Виталий Лопота. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мособлсуд прекратил дело бывшего главы РКК "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 40 миллионов рублей при реализации проекта "Морской старт", сообщили РИА Новости в суде.
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"Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказали в суде.
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Дело поступило в инстанцию в октябре, суд провел почти два десятка заседаний.
По мнению СК РФ, топ-менеджер злоупотребил полномочиями при предоставлении займов компаниям, участвующим в проекте "Морской старт". Ущерб следователи оценили в 41 миллион рублей.
В августе 2014 года Лопота был освобожден от должности президента РКК "Энергия" — одного из ведущих предприятий космической отрасли России. Позже он занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность.
Проект "Морской старт" был создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey.
В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.
Возглавлявший "Роскосмос" в 2022-2025 годах Юрий Борисов заявлял, еще будучи вице-премьером РФ, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах, однако этого не произошло.
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