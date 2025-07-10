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Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты - РИА Новости, 10.07.2025
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22:07 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/mosoblsud-2028453780.html
Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты
Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты - РИА Новости, 10.07.2025
Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты
Мособлсуд прекратил дело бывшего главы РКК "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 40 миллионов рублей при... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:07:00+03:00
2025-07-10T22:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мособлсуд прекратил дело бывшего главы РКК "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 40 миллионов рублей при реализации проекта "Морской старт", сообщили РИА Новости в суде. "Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказали в суде. Дело поступило в инстанцию в октябре, суд провел почти два десятка заседаний. Лопоте вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии. По мнению СК РФ, топ-менеджер злоупотребил полномочиями при предоставлении займов компаниям, участвующим в проекте "Морской старт". Ущерб следователи оценили в 41 миллион рублей. В августе 2014 года Лопота был освобожден от должности президента РКК "Энергия" — одного из ведущих предприятий космической отрасли России. Позже он занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность. Проект "Морской старт" был создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey. В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года. Возглавлявший "Роскосмос" в 2022-2025 годах Юрий Борисов заявлял, еще будучи вице-премьером РФ, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах, однако этого не произошло.
https://ria.ru/20241225/vzyatka-1991117061.html
https://ria.ru/20230128/sud-1848050844.html
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россия, украина, виталий лопота, владислав филев, юрий борисов (сенатор), ркк "энергия", s7 airlines, роскосмос
Россия, Украина, Виталий Лопота, Владислав Филев, Юрий Борисов (сенатор), РКК "Энергия", S7 Airlines, Роскосмос
Суд прекратил дело экс-главы РКК "Энергия" Лопоты

Мособлсуд прекратил связанное с морским космодромом дело экс-главы РКК "Энергия"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Виталий Лопота
 Виталий Лопота - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Виталий Лопота. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мособлсуд прекратил дело бывшего главы РКК "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 40 миллионов рублей при реализации проекта "Морской старт", сообщили РИА Новости в суде.
«
"Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", - сказали в суде.
Олег Фролов - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ: замглавы "Роскосмоса" обвинили в получении взяток
25 декабря 2024, 00:46
Дело поступило в инстанцию в октябре, суд провел почти два десятка заседаний.
Лопоте вменялась часть 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), санкция которой предусматривает до 10 лет колонии.
По мнению СК РФ, топ-менеджер злоупотребил полномочиями при предоставлении займов компаниям, участвующим в проекте "Морской старт". Ущерб следователи оценили в 41 миллион рублей.
В августе 2014 года Лопота был освобожден от должности президента РКК "Энергия" — одного из ведущих предприятий космической отрасли России. Позже он занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность.
Проект "Морской старт" был создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey.
В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.
Возглавлявший "Роскосмос" в 2022-2025 годах Юрий Борисов заявлял, еще будучи вице-премьером РФ, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах, однако этого не произошло.
Сотрудник полиции возле изолятора - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
СМИ: суд оправдал экс-заместителя главы ЦЭНКИ, получившего срок за взятку
28 января 2023, 07:54
 
РоссияУкраинаВиталий ЛопотаВладислав ФилевЮрий Борисов (сенатор)РКК "Энергия"S7 AirlinesРоскосмос
 
 
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