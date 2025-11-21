Роман Амбаров: Россия строит равноправное партнерство с Южной Африкой

Россия строит партнерство с Южной Африкой на равных условиях, в отличие от ряда других игроков, приверженных неоколониальным практикам, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Роман Амбаров. В интервью агентству он рассказал о сотрудничестве стран в космической отрасли, оценил перспективы поставок СПГ в республику и назвал сроки проведения военно-морских учений России, ЮАР и Китая.

Роман Евгеньевич, вице-президент ЮАР Пол Машатиле летом говорил о том, что страна хочет привлечь российские инвестиции и увеличить объем торговли. Начались ли уже с кем-то переговоры? Если да, то что это за компании? Какие условия ЮАР предоставляет?

– Безусловно, визит вице-президента ЮАР в Россию в июне 2025 года стал важным этапом в укреплении диалога на экономическом направлении. Необходимо отметить, что поиск коммерческих возможностей и предметные консультации между российским и южноафриканским бизнесом проходят на постоянной основе, в том числе по линии специализированной двусторонней структуры – Делового совета Россия-ЮАР. Наблюдаем интерес компаний наших стран к развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, поставок техники и минеральных ресурсов. Эти переговоры пока находятся в рабочей стадии и, как это обычно бывает, требуют времени для определения и согласования финансовых, технических и регуляторных деталей.

Южноафриканские власти, в свою очередь, декларируют открытость в вопросах наращивания торговых и инвестиционных связей, предоставляют возможности зарубежным экономоператорам участвовать в государственных инфраструктурных и энергетических тендерах. Важный момент: в соответствии с двусторонним договором о дружбе и партнерстве 2006 года отношения между нашими государствами строятся на основе партнерства равных. Подобный подход принципиально отличается от неоколониальных практик ряда внешних игроков, стремящихся закрепить экономическую зависимость Африканского континента посредством навязывания кредитных схем и ассиметричных условий доступа к ресурсам.

– Власти ЮАР выражали интерес к сотрудничеству с РФ в области сжиженного природного газа, но никакой подробной информации об этом не публиковалось. Интерес к импорту СПГ у страны остается? Прорабатываются ли какие-то контакты по этому вопросу?

– В контексте текущей стратегии развития энергетического сектора ЮАР интерес к импорту СПГ из-за рубежа действительно сохраняется. Правительство подчеркивало, что в условиях ограниченного объема собственных запасов газа страна стремится диверсифицировать источники его получения. Отмечалась и необходимость сооружения терминалов по приему СПГ как одного из вариантов обеспечения газоснабжения.

Кроме того, в утвержденном в октябре 2025 году комплексном ресурсном плане, в котором задаются основные тенденции развития электроэнергетической сферы Южной Африки , газ рассматривается как компонент перехода к низкоуглеродной экономики: он дает возможность гибкой генерации, при этом поддерживая индустриализацию.

Что касается прямых контактов с российской стороной по данному сюжету, достоверно подтвержденных сообщений в публичном поле не имеется. Впрочем, учитывая интерес ЮАР к газовым решениям и наличие достаточных компетенций у отечественных компаний, это направление сотрудничества действительно может быть интересным.

– В 2023 году директор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал РИА Новости, что Россия предложит сотрудничество ЮАР, выразившей интерес к отправке своих космонавтов на МКС. Какие контакты на этот счет были за прошедшие два года? Сегодня ЮАР демонстрирует интерес к взаимодействию с Россией в космической отрасли? Есть ли конкретные договоренности?

–– Взаимодействие в космической сфере между Россией и ЮАР развивается как в двустороннем формате, так и на международных платформах, в первую очередь БРИКС . Неслучайно южноафриканские партнеры одними из первых поддержали предложение России о создании в рамках объединения Совета по космосу, который предлагается наделить функциями координации работы по текущим совместным проектам, а также рассмотрения новых инициатив по научно-техническому сотрудничеству и совершенствованию международно-правового регулирования космической деятельности.

Страны БРИКС наладили обмен данными дистанционного зондирования Земли, которые поступают с космических аппаратов и объектов наземной инфраструктуры участников данного соглашения. Это позволяет решать множество практических задач, связанных с мониторингом окружающей среды, чрезвычайными ситуациями, наблюдением за сельхозугодьями, водными ресурсами и так далее.

Наша страна, обладая значительными компетенциями в космической отрасли, выступает для Африки одним из наиболее надежных и технологически зрелых партнеров. Как вы знаете, в июле 2023 года в ЮАР, в Хартебистхуке, открылся российский оптико-электронный комплекс слежения за космическим мусором. При этом Россия заинтересована расширить спектр традиционных услуг в космической сфере, оказываемых нашим друзьям в Африке, за счет развития в странах континента наземной инфраструктуры.

– Ранее вооруженные силы ЮАР сообщили, что обратились с просьбой перенести совместные с Китаем и Россией военно-морские учения Mosi 3. Причиной назывались соображения логистики и безопасности в связи с лидерским саммитом G20, который, как и учения, был назначен на ноябрь. Сторонам удалось определить новую дату учений? Могут ли они состояться до конца текущего года?

–– Действительно, по согласованию сторон маневры были перенесены, чтобы не пересекаться по времени с саммитом "двадцатки" в Йоханнесбурге . Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года. Убежден, что они станут важной вехой в истории сотрудничества в сфере обороны и безопасности трех морских держав.

– На пленарной сессии ПМЭФ в текущем году вице-президент ЮАР заявил о достижении договоренности насчет поставок водки из Россию в Южную Африку. Эти поставки уже начались? Если да, российская водка пользуется спросом в ЮАР? Есть ли у продукции из РФ шансы потеснить другую продукцию на рынке импортной водки в ЮАР?

–– Не будет преувеличением сказать, что водка, производимая в нашей стране, отвечает самым высоким стандартам качества и популярна в мире. Это продукт с тщательно отработанной технологией изготовления, который экспортируется во многие страны и считается эталоном в своем сегменте. В торговле между Россией и ЮАР данное направление также весьма перспективно, мы работаем над ним. Есть большая заинтересованность среди южноафриканских партнеров, в настоящее время ведется проработка вопроса организации пробных поставок.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила в июне, что для зоопарков России можно было бы ввозить жирафов из ЮАР при проведении карантинных мероприятий с участием российских экспертов на месте. Она также отметила, что представители МИД РФ привлечены к контактам с ЮАР на эту тему. С того момента проходили дискуссии с южноафриканской стороной насчет ввоза жирафов в Россию? Есть ли конкретные договоренности о посещении ЮАР специалистами для проведения нужных мероприятий и отправки жирафов в зоопарки РФ?