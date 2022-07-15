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Борисова освободили от должности зампредседателя правительства - РИА Новости, 15.07.2022
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Борисова освободили от должности зампредседателя правительства
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства - РИА Новости, 15.07.2022
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства
Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:48
2022-07-15T15:14
политика
россия
владимир путин
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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политика, россия, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер)
14:48 15.07.2022 (обновлено: 15:14 15.07.2022)
 
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства

Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
14:47
Путин назначил Мантурова вице-премьером
 
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