https://ria.ru/20220715/borisov-1802730994.html
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства - РИА Новости, 15.07.2022
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства
Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:48
2022-07-15T14:48
2022-07-15T15:14
политика
россия
владимир путин
юрий борисов (вице-премьер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_0:270:3025:1972_1920x0_80_0_0_37ebb81aee38cb9bc9fd4fe998114392.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства РФ, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
https://ria.ru/20220715/manturov-1802730436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_b72c1dc03db0be2f905e837ca7d32106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, юрий борисов (вице-премьер)
14:48 15.07.2022 (обновлено: 15:14 15.07.2022)
Борисова освободили от должности зампредседателя правительства
Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства