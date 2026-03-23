Премия "Ника"-2026: интрига в каждой номинации

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Павел Сурков. В Москве 23 марта пройдет 39-я церемония вручения премии "Ника", и в этом году складывается редкая для последних лет интрига. В основных категориях соперничают проекты разного масштаба и стиля — от громких прокатных хитов до камерных авторских работ. Среди номинантов — и признанные звезды, и неожиданные имена. Заранее назвать победителей невозможно.
На лучшую мужскую роль номинированы Константин Хабенский, Юрий Борисов и Сергей Безруков, три богатыря отечественного кино. Борисов — за "Пророка", Безруков — за "Август", оба проекта добились успеха в прокате.
Хабенский — за фильм "Здесь был Юра". Его герой — замкнутый, молчаливый человек — оказывается в центре повествования, и этот образ производит сильное впечатление.
Лучшая женская роль
Тут соревнуются Юлия Снигирь ("Мой сын"), Светлана Крючкова ("Двое в одной жизни, не считая собаки"), Дарья Екамасова ("Ганди молчал по субботам").
Юлия Снигирь сыграла мать, живущую в постоянной тревоге за ребенка. Светлана Крючкова работала с темой одиночества и прожитой жизни. У Дарьи Екамасовой — сложная драматургия с философским подтекстом.
Сценарная номинация
Здесь отмечены Бакур Бакурадзе ("Лермонтов", где он выступил и режиссером), Петр Луцык и Алексей Саморядов ("Ветер"), а также дуэт Юрия Арабова (к сожалению, уже ушедшего из жизни) с Евгением Водолазкиным — автором романа "Авиатор", по которому и сняли фильм.
Арабов сумел перевести литературный текст на язык экрана, изменив ход сюжета и создав дополнительное напряжение для тех, кто знаком с книгой. "Авиатор" выглядит явным фаворитом.
Режиссерская номинация
В этой категории представлены Бакур Бакурадзе ("Лермонтов"), Феликс Умаров ("Пророк") и Сергей Члиянц ("Ветер").
"Пророк" — энергичное музыкальное фэнтези по мотивам биографии Пушкина, "Лермонтов" тяготеет к реалистической манере. "Ветер" же создает мрачную и почти потустороннюю среду, благодаря чему картина особенно запоминается.
Лучший фильм
За главный приз — лучший игровой фильм — борются "Август", "Ветер", "Пророк", "Здесь был Юра" и "Лермонтов". У каждой ленты есть основания рассчитывать на победу.
Сериалы
Диапазон очень широкий: "Аутсорс" с тревожной атмосферой, "Бар "Один звонок" — камерная философская история, "Дыши", "Константинополь", "Подслушано в Рыбинске" с яркой актерской работой Тимофея Трибунцева и выразительной визуальной средой, а также "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского с Евгением Ткачуком в роли Ленина и Юрием Борисовым.
Тут все совершенно непредсказуемо. Работы сильные, каждая заслуживает внимания.