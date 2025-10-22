https://ria.ru/20251022/konchalovskij-2049763928.html
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле, заявил РИА Новости автор сценария и режиссер фильма "Хроники русской революции" Андрей Кончаловский.
"Хочу выразить искреннюю благодарность правительству Москвы
и Московской кинокомиссии за поддержку, оказанную на всех этапах нашего проекта "Хроники русской революции". В такие моменты понимаешь, что город действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле", - сказал Кончаловский
.
Он подчеркнул, что Москва — настоящий источник вдохновения.
"Это современный культурный мегаполис, который стремительно развивается, но при этом бережно сохраняет своё историческое наследие. Город не только устремлён в будущее — он ценит своё прошлое и даёт возможность выступить живым фоном для подлинных исторических размышлений", - добавил режиссер.
Светская премьера сериала "Хроники русской революции" режиссера Андрея Кончаловского состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" 9 октября. Главных героев - молодого офицера царского охранного отделения Михаила Прохорова
и светская даму и революционерку Ариадну Славину - сыграли Юра Борисов
и Юлия Высоцкая
. Евгений Ткачук исполнил роль Владимира Ленина
, а Никита Ефремов - Николая II
.
По сюжету офицер царского охранного отделения Прохоров получает назначение лично от императора Николая II. Преданный и непоколебимый герой сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны "неприкасаемые". Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с Лениным, Распутиным, Столыпиным, Горьким, Сталиным, Троцким, агентом британской разведки Рейли, Керенским, Корниловым и другими. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия - для всего хода мировой истории.