Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский

"Это современный культурный мегаполис, который стремительно развивается, но при этом бережно сохраняет своё историческое наследие. Город не только устремлён в будущее — он ценит своё прошлое и даёт возможность выступить живым фоном для подлинных исторических размышлений", - добавил режиссер.

По сюжету офицер царского охранного отделения Прохоров получает назначение лично от императора Николая II. Преданный и непоколебимый герой сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны "неприкасаемые". Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с Лениным, Распутиным, Столыпиным, Горьким, Сталиным, Троцким, агентом британской разведки Рейли, Керенским, Корниловым и другими. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия - для всего хода мировой истории.