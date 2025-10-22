Рейтинг@Mail.ru
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский
09:18 22.10.2025
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский - РИА Новости, 22.10.2025
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский
Москва действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле, заявил РИА Новости автор сценария и режиссер фильма "Хроники русской революции" Андрей... РИА Новости, 22.10.2025
москва
андрей кончаловский
михаил прохоров
владимир ленин (владимир ульянов)
москва
москва, андрей кончаловский, михаил прохоров, владимир ленин (владимир ульянов)
Москва, Андрей Кончаловский, Михаил Прохоров, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
Москва действительно поддерживает искусство, заявил Кончаловский

Кончаловский заявил, что Москва поддерживает искусство не на словах, а на деле

Андрей Кончаловский
 Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Андрей Кончаловский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле, заявил РИА Новости автор сценария и режиссер фильма "Хроники русской революции" Андрей Кончаловский.
"Хочу выразить искреннюю благодарность правительству Москвы и Московской кинокомиссии за поддержку, оказанную на всех этапах нашего проекта "Хроники русской революции". В такие моменты понимаешь, что город действительно поддерживает искусство — не на словах, а на деле", - сказал Кончаловский.
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве
Вчера, 20:33
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве
Вчера, 20:33
Он подчеркнул, что Москва — настоящий источник вдохновения.
"Это современный культурный мегаполис, который стремительно развивается, но при этом бережно сохраняет своё историческое наследие. Город не только устремлён в будущее — он ценит своё прошлое и даёт возможность выступить живым фоном для подлинных исторических размышлений", - добавил режиссер.
Светская премьера сериала "Хроники русской революции" режиссера Андрея Кончаловского состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь" 9 октября. Главных героев - молодого офицера царского охранного отделения Михаила Прохорова и светская даму и революционерку Ариадну Славину - сыграли Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Евгений Ткачук исполнил роль Владимира Ленина, а Никита Ефремов - Николая II.
По сюжету офицер царского охранного отделения Прохоров получает назначение лично от императора Николая II. Преданный и непоколебимый герой сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны "неприкасаемые". Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с Лениным, Распутиным, Столыпиным, Горьким, Сталиным, Троцким, агентом британской разведки Рейли, Керенским, Корниловым и другими. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия - для всего хода мировой истории.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда
Вчера, 13:44
 
Москва
Андрей Кончаловский
Михаил Прохоров
Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
