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В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором - РИА Новости, 20.05.2025
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09:45 20.05.2025 (обновлено: 09:50 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/borisov-2017995277.html
В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором
В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором - РИА Новости, 20.05.2025
В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором
Указ о наделении экс-главы "Роскосмоса" Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совфед, 21 мая политик может участвовать в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:45:00+03:00
2025-05-20T09:50:00+03:00
политика
архангельская область
юрий борисов (сенатор)
александр цыбульский
совет федерации рф
вячеслав тимченко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Указ о наделении экс-главы "Роскосмоса" Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совфед, 21 мая политик может участвовать в пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, следует из документа, опубликованного на официальном портале Архангельской области."Указ о наделении Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совет Федерации", - сказал Тимченко.По его словам, Борисов 21 мая может участвовать в пленарном заседании Совфеда.
https://ria.ru/20250206/borisov-1997668474.html
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политика, архангельская область, юрий борисов (сенатор), александр цыбульский, совет федерации рф, вячеслав тимченко
Политика, Архангельская область, Юрий Борисов (сенатор), Александр Цыбульский, Совет Федерации РФ, Вячеслав Тимченко
В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором

Тимченко: сенатор Борисов сможет участвовать в заседании Совфеда 21 мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Указ о наделении экс-главы "Роскосмоса" Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совфед, 21 мая политик может участвовать в пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, следует из документа, опубликованного на официальном портале Архангельской области.
"Указ о наделении Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совет Федерации", - сказал Тимченко.
По его словам, Борисов 21 мая может участвовать в пленарном заседании Совфеда.
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Юрия Борисова
6 февраля, 10:38
 
ПолитикаАрхангельская областьЮрий Борисов (сенатор)Александр ЦыбульскийСовет Федерации РФВячеслав Тимченко
 
 
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