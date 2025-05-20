https://ria.ru/20250520/borisov-2017995277.html

В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором

В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором - РИА Новости, 20.05.2025

В Совфеде прокомментировали назначение Борисова сенатором

Указ о наделении экс-главы "Роскосмоса" Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совфед, 21 мая политик может участвовать в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:45:00+03:00

2025-05-20T09:45:00+03:00

2025-05-20T09:50:00+03:00

политика

архангельская область

юрий борисов (сенатор)

александр цыбульский

совет федерации рф

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Указ о наделении экс-главы "Роскосмоса" Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совфед, 21 мая политик может участвовать в пленарном заседании палаты, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский своим указом наделил полномочиями сенатора от исполнительной власти бывшего главу "Роскосмоса" Юрия Борисова, следует из документа, опубликованного на официальном портале Архангельской области."Указ о наделении Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совет Федерации", - сказал Тимченко.По его словам, Борисов 21 мая может участвовать в пленарном заседании Совфеда.

https://ria.ru/20250206/borisov-1997668474.html

архангельская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, архангельская область, юрий борисов (сенатор), александр цыбульский, совет федерации рф, вячеслав тимченко