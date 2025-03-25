https://ria.ru/20250325/borisov-2007139031.html
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих заработок
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих заработок - РИА Новости, 25.03.2025
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих заработок
Мошенники использовали образ артиста Юры Борисова, а также изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров для рекламы своих игр в соцсетях -... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:19:00+03:00
2025-03-25T11:19:00+03:00
2025-03-25T11:19:00+03:00
технологии
происшествия
юра борисов (актер)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мошенники использовали образ артиста Юры Борисова, а также изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров для рекламы своих игр в соцсетях - ссылки в постах ведут на Telegram-приложения, которые обещают легкий заработок, но вместо этого крадут деньги, рассказали РИА Новости в компании F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые зафиксировала использование образа актёра Юры Борисова в рекламе скамеров. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital RiskProtection) F6 обнаружили в одной из популярных соцсетей серию постов с рекламой мошеннических игр, в которых для привлечения внимания наряду с Борисовым используются изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров. Ссылки под постами ведут на Telegram-приложения, которые обещают лёгкий заработок, но вместо этого похищают деньги пользователей", - сказали в компании. Речь идет про экономическую игру MeowCraft и игру-кликер "Наш слон" - это боты в Telegram, которые позволяют зарабатывать игровую валюту, выполняя определенные действия. Разработчики обещают возможность перевести заработанные в играх деньги в настоящие рубли. При попытке вывода средств пользователю приходит сообщение об ошибке из-за недостаточного баланса, предложение приобрести "недостающую" криптовалюту (TON или TRX) в виртуальном обменнике, и в итоге он теряет все вложенные деньги. Для продвижения приложений злоумышленники используют новостные заголовки или кликбейтные фразы, например: "Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?". Также в рекламных постах упоминаются актеры Никита Кологривый, Анна Хилькевич и Киану Ривз, блогер Карина Кросс. Аналитики F6 рассказали, что сообщества удаляли рекламу игры MeowCraft спустя несколько дней после публикаций. Однако 24 марта зафиксировано появление десятков новых публикаций с рекламой этой игры от имени других публичных людей - вечером того же дня в соцсетях были доступны более 50 таких фейковых постов. Также 24 марта было опубликовано более 100 постов с рекламой скам-игры "Наш слон". "Скамеры всё чаще начинают применять в своих схемах имена популярных актёров. Ранее злоумышленники предпочитали для привлечения внимания к мошенническим проектам использовать имена блогеров, что можно объяснить их популярностью и узнаваемостью в соцсетях, а также огромной аудиторией. Теперь мошенники ещё внимательнее следят за культурной повесткой и выбирают образы актёров, которые находятся на пике популярности, чьи имена на слуху", – прокомментировала старший аналитик Digital RiskProtection компании F6 Мария Синицына. Специалисты компании дали рекомендации, как избежать обмана, связанного с мошенническими играми. В первую очередь, не стоит доверять розыгрышам и "бесплатным раздачам". При получении приглашения в незнакомую игру нужно внимательно изучить отзывы о ней. Важно помнить, что образ человека, использованный для рекламы, не гарантирует достоверности информации. Регистрация в Telegram-боте анонимного разработчика, у которого нет официального сайта, юридического лица, может привести к угону Telegram-аккаунта или утечке личных данных.
https://ria.ru/20240813/dolina-1965955177.html
https://ria.ru/20241213/moshenniki-1988950376.html
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технологии, происшествия, юра борисов (актер)
Технологии, Происшествия, Юра Борисов (актер)
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих заработок
Мошенники используют образ Борисова для рекламы игр, обещающих легкий заработок
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мошенники использовали образ артиста Юры Борисова, а также изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров для рекламы своих игр в соцсетях - ссылки в постах ведут на Telegram-приложения, которые обещают легкий заработок, но вместо этого крадут деньги, рассказали РИА Новости в компании F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые зафиксировала использование образа актёра Юры Борисова в рекламе скамеров. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital RiskProtection) F6 обнаружили в одной из популярных соцсетей серию постов с рекламой мошеннических игр, в которых для привлечения внимания наряду с Борисовым используются изображения российских и зарубежных актёров, певцов и блогеров. Ссылки под постами ведут на Telegram-приложения, которые обещают лёгкий заработок, но вместо этого похищают деньги пользователей", - сказали в компании.
Речь идет про экономическую игру MeowCraft и игру-кликер "Наш слон" - это боты в Telegram, которые позволяют зарабатывать игровую валюту, выполняя определенные действия. Разработчики обещают возможность перевести заработанные в играх деньги в настоящие рубли. При попытке вывода средств пользователю приходит сообщение об ошибке из-за недостаточного баланса, предложение приобрести "недостающую" криптовалюту (TON или TRX) в виртуальном обменнике, и в итоге он теряет все вложенные деньги.
Для продвижения приложений злоумышленники используют новостные заголовки или кликбейтные фразы, например: "Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдёт из кино?". Также в рекламных постах упоминаются актеры Никита Кологривый
, Анна Хилькевич
и Киану Ривз
, блогер Карина Кросс.
Аналитики F6 рассказали, что сообщества удаляли рекламу игры MeowCraft спустя несколько дней после публикаций. Однако 24 марта зафиксировано появление десятков новых публикаций с рекламой этой игры от имени других публичных людей - вечером того же дня в соцсетях были доступны более 50 таких фейковых постов. Также 24 марта было опубликовано более 100 постов с рекламой скам-игры "Наш слон".
"Скамеры всё чаще начинают применять в своих схемах имена популярных актёров. Ранее злоумышленники предпочитали для привлечения внимания к мошенническим проектам использовать имена блогеров, что можно объяснить их популярностью и узнаваемостью в соцсетях, а также огромной аудиторией. Теперь мошенники ещё внимательнее следят за культурной повесткой и выбирают образы актёров, которые находятся на пике популярности, чьи имена на слуху", – прокомментировала старший аналитик Digital RiskProtection компании F6 Мария Синицына.
Специалисты компании дали рекомендации, как избежать обмана, связанного с мошенническими играми. В первую очередь, не стоит доверять розыгрышам и "бесплатным раздачам". При получении приглашения в незнакомую игру нужно внимательно изучить отзывы о ней. Важно помнить, что образ человека, использованный для рекламы, не гарантирует достоверности информации. Регистрация в Telegram-боте анонимного разработчика, у которого нет официального сайта, юридического лица, может привести к угону Telegram-аккаунта или утечке личных данных.