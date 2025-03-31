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Путин рассказал, как просил Борисова помочь Баканову войти в курс дела - РИА Новости, 31.03.2025
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13:46 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/bakanov-2008389789.html
Путин рассказал, как просил Борисова помочь Баканову войти в курс дела
Путин рассказал, как просил Борисова помочь Баканову войти в курс дела - РИА Новости, 31.03.2025
Путин рассказал, как просил Борисова помочь Баканову войти в курс дела
Президент России Владимир Путин сообщил, что просил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова в рабочем режиме передать дела новому руководителю госкорпорации Дмитрию... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:46:00+03:00
2025-03-31T13:46:00+03:00
космос - риа наука
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владимир путин
дмитрий баканов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что просил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова в рабочем режиме передать дела новому руководителю госкорпорации Дмитрию Баканову и помочь войти в курс дела. "Я знаю, что вы к работе уже приступили и вместе с Юрием Ивановичем (Борисовым - ред.) в контакте. Я его тоже просил, чтобы он спокойно, в рабочем режиме помог войти в курс дел, передал их", - сказал Путин в начале встречи с Бакановым. Борисов 6 февраля указом президента был освобожден от должности главы "Роскосмоса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль не имеет претензий к Борисову, ротация произошла в целях развития корпорации, поэтому его место теперь занимает Дмитрий Баканов.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Путин рассказал, как просил Борисова помочь Баканову войти в курс дела

Путин просил экс-главу Роскосмоса Борисова передать дела Баканову и помочь ему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что просил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова в рабочем режиме передать дела новому руководителю госкорпорации Дмитрию Баканову и помочь войти в курс дела.
"Я знаю, что вы к работе уже приступили и вместе с Юрием Ивановичем (Борисовым - ред.) в контакте. Я его тоже просил, чтобы он спокойно, в рабочем режиме помог войти в курс дел, передал их", - сказал Путин в начале встречи с Бакановым.
Борисов 6 февраля указом президента был освобожден от должности главы "Роскосмоса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль не имеет претензий к Борисову, ротация произошла в целях развития корпорации, поэтому его место теперь занимает Дмитрий Баканов.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Дмитрия Баканова
6 февраля, 10:21
 
Космос - РИА НаукаРоссияЮрий Борисов (Роскосмос)Владимир ПутинДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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