https://ria.ru/20250216/film-1999721733.html
Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре"
Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре" - РИА Новости, 16.02.2025
Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре"
Оценка букмекерами вероятности победы на "Оскаре" фильма "Анора" как лучшая картина года, в съёмках которой участвовал российский актёр Юра Борисов, составляет... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:51:00+03:00
2025-02-16T21:51:00+03:00
2025-02-16T21:51:00+03:00
культура
технологии
юрий борисов (роскосмос)
марк эйдельштейн (актер)
алексей серебряков
новости культуры
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами вероятности победы на "Оскаре" фильма "Анора" как лучшая картина года, в съёмках которой участвовал российский актёр Юра Борисов, составляет 67%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Ранее американская киноакадемия огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. По информации сервиса, шансы на победу "Аноры" на "Оскаре", составляющие 67%, с большим отрывом опережают другие кинокартины, получившие эту номинацию: на втором месте располагается фильм "Бруталист" с вероятностью победы, по мнению букмекеров, в 25%. Кинокартина "Совершенный незнакомец" набрала всего 3%, "Конклав" и "Эмилия Перес" - по 2%, "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Я всё ещё здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Дюна: Часть вторая" - по 1% и менее.
https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, юрий борисов (роскосмос), марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, новости культуры
Культура, Технологии, Юрий Борисов (Роскосмос), Марк Эйдельштейн (актер), Алексей Серебряков, Новости культуры
Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре"
Букмекеры оценивают вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре" в 67 процентов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами вероятности победы на "Оскаре" фильма "Анора" как лучшая картина года, в съёмках которой участвовал российский актёр Юра Борисов, составляет 67%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket.
В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн
, Юра Борисов
, Алексей Серебряков
и актриса Дарья Екамасова. Ранее американская киноакадемия огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года.
По информации сервиса, шансы на победу "Аноры" на "Оскаре", составляющие 67%, с большим отрывом опережают другие кинокартины, получившие эту номинацию: на втором месте располагается фильм "Бруталист" с вероятностью победы, по мнению букмекеров, в 25%.
Кинокартина "Совершенный незнакомец" набрала всего 3%, "Конклав" и "Эмилия Перес" - по 2%, "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Я всё ещё здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Дюна: Часть вторая" - по 1% и менее.