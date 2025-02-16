https://ria.ru/20250216/film-1999721733.html

Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре"

Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре" - РИА Новости, 16.02.2025

Букмекеры оценили вероятность победы фильма "Анора" на "Оскаре"

Оценка букмекерами вероятности победы на "Оскаре" фильма "Анора" как лучшая картина года, в съёмках которой участвовал российский актёр Юра Борисов, составляет... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:51:00+03:00

2025-02-16T21:51:00+03:00

2025-02-16T21:51:00+03:00

культура

технологии

юрий борисов (роскосмос)

марк эйдельштейн (актер)

алексей серебряков

новости культуры

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оценка букмекерами вероятности победы на "Оскаре" фильма "Анора" как лучшая картина года, в съёмках которой участвовал российский актёр Юра Борисов, составляет 67%, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Ранее американская киноакадемия огласила список номинантов, Борисов был номинирован за роль второго плана в фильме "Анора". Всего фильм получил шесть номинаций, в том числе как лучшая картина года. По информации сервиса, шансы на победу "Аноры" на "Оскаре", составляющие 67%, с большим отрывом опережают другие кинокартины, получившие эту номинацию: на втором месте располагается фильм "Бруталист" с вероятностью победы, по мнению букмекеров, в 25%. Кинокартина "Совершенный незнакомец" набрала всего 3%, "Конклав" и "Эмилия Перес" - по 2%, "Злая: Сказка о ведьме Запада", "Я всё ещё здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция" и "Дюна: Часть вторая" - по 1% и менее.

https://ria.ru/20250216/borisov-1999720953.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, юрий борисов (роскосмос), марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков, новости культуры