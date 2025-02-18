https://ria.ru/20250218/borisov-2000164232.html
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству - РИА Новости, 18.02.2025
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роскосмоса" Юрия Борисова спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса,... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T20:58:00+03:00
2025-02-18T20:58:00+03:00
2025-02-18T21:19:00+03:00
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роскосмоса" Юрия Борисова спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в области космоса, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."О специальном представителе президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса... назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этой должности Сергея Крикалева. "Освободить Крикалева Сергея Константиновича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса", - отмечается в документе.Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания.Борисов 6 февраля указом президента был освобожден от должности главы "Роскосмоса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что Кремль не имеет претензий к Борисову, ротация произошла в целях развития корпорации, поэтому его место теперь занимает Дмитрий Баканов.
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998443449.html
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политика, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), сергей крикалев, роскосмос
Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Сергей Крикалев, Роскосмос
Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству
Путин назначил экс-главу "Роскосмоса" Борисова спецпредставителем по космосу