https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html

Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры

Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 24.03.2025

Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры

Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов, в также актриса Юлия Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии. РИА Новости, 24.03.2025

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шоубиз

евгений цыганов

юлия снигирь

юрий борисов (роскосмос)

ника

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов, в также актриса Юлия Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии. Получая приз, Снигирь вспомнила свою коллегу Евгению Добровольскую, ушедшую из жизни в январе 2025 года. "Честно сказать, хотелось немного с другим настроением стоять на этой сцене, но сегодня вечер вдруг стал грустным. И я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская…Поэтому, наверное, эту награду я посвящаю ей, а при этом я бесконечно благодарна всей группе", - сказала актриса. Победителей в номинации "Лучшая мужская роль" оказалось двое - ими признали Евгения Цыганова и Юру Борисова. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html

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евгений цыганов, юлия снигирь, юрий борисов (роскосмос), ника