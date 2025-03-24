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Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 24.03.2025
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Шоубиз
 
22:12 24.03.2025 (обновлено: 22:29 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры - РИА Новости, 24.03.2025
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры
Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов, в также актриса Юлия Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:12:00+03:00
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шоубиз
евгений цыганов
юлия снигирь
юрий борисов (роскосмос)
ника
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов, в также актриса Юлия Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии. Получая приз, Снигирь вспомнила свою коллегу Евгению Добровольскую, ушедшую из жизни в январе 2025 года. "Честно сказать, хотелось немного с другим настроением стоять на этой сцене, но сегодня вечер вдруг стал грустным. И я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская…Поэтому, наверное, эту награду я посвящаю ей, а при этом я бесконечно благодарна всей группе", - сказала актриса. Победителей в номинации "Лучшая мужская роль" оказалось двое - ими признали Евгения Цыганова и Юру Борисова. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html
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евгений цыганов, юлия снигирь, юрий борисов (роскосмос), ника
Шоубиз, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Борисов (Роскосмос), НИКА
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры

Цыганов, Борисов и Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Актеры Евгений Цыганов и Юра Борисов, в также актриса Юлия Снигирь получили премии "Ника" за главные роли в кино, сообщили ведущие церемонии.
Получая приз, Снигирь вспомнила свою коллегу Евгению Добровольскую, ушедшую из жизни в январе 2025 года.
"Честно сказать, хотелось немного с другим настроением стоять на этой сцене, но сегодня вечер вдруг стал грустным. И я хочу сказать, что за меня всегда искренне радовалась Женя Добровольская…Поэтому, наверное, эту награду я посвящаю ей, а при этом я бесконечно благодарна всей группе", - сказала актриса.
Победителей в номинации "Лучшая мужская роль" оказалось двое - ими признали Евгения Цыганова и Юру Борисова.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно
Вчера, 21:54
 
ШоубизЕвгений ЦыгановЮлия СнигирьЮрий Борисов (Роскосмос)НИКА
 
 
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