https://ria.ru/20220112/litvinova-1767148669.html

Биография Ренаты Литвиновой

Биография Ренаты Литвиновой - РИА Новости, 12.01.2022

Биография Ренаты Литвиновой

Актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:39

2022-01-12T00:39

2022-01-12T00:39

справки

москва

рената литвинова

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Актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей.В 1989 году окончила сценарный факультет ВГИКа.Как сценарист Литвинова получила известность после фильмов "Нелюбовь" (1991) Валерия Рубинчика, "Увлеченья" (1994) Киры Муратовой, "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1996) Александра Сухочева. Специально для Киры Муратовой Литвинова написала несколько новелл, одна из них ("Офелия") вошла в фильм "Три истории" (1997). По повести Литвиновой "Обладать и принадлежать" Валерий Тодоровский снял фильм "Страна глухих" (1998), по мотивам новеллы "Третий путь" Юрий Грымов создал короткометражный фильм "Мужские откровения" (1997).Новелла "Две, кому-то нужные" положена в основу фильма Рустама Хамдамова "Вокальные параллели" (2005).По сценарию Ренаты Литвиновой в 2006 году вышла картина Киры Муратовой "Два в одном". Литвинова – автор сценариев и режиссер фильмов "Нет смерти для меня" (2000), "Богиня: как я полюбила" (2004), "Зеленый театр в Земфире" (2008), "Последняя сказка Риты" (2012), "Северный ветер" (2020) и др. Во многих своих картинах выступила в качестве продюсера.В качестве актрисы сыграла главные роли в мелодраме "Увлеченья" (1994), сериале "Граница. Таежный роман" (2000) Александра Митты, фильмах "Берлинский экспресс" (2002) Равшана Откирова, "Небо. Самолет. Девушка" (2002) Веры Сторожевой.Исполнила роли в своих фильмах "Богиня: как я полюбила", "Последняя сказка Риты", "Северный ветер". Снималась в кинолентах "Настройщик" (2004) Киры Муратовой, "Вокальные параллели" (2005) Рустама Хамдамова, "Мне не больно" (2005) Алексея Балабанова, военном сериале "Приказано уничтожить. Операция "Китайская шкатулка" (2009) Сергея Боброва, драме "Девушка и смерть" (2012) Йоса Стеллинга, сказке "Волшебный кубок Роррима Бо 3D" (2013) Екатерины Гроховской, комедии "Как достать соседа" (2016) Дины Штурмановой, военно-историческом фильме "На Париж (2018) Сергея Саркисова и др.В 2016 году в кинопрокат вышел киноальманах "Петербург. Только по любви", где Литвинова сняла одну из новелл "Сны Иосифа" и сыграла одну из ролей.Была автором и ведущей телепередач "Стиль от Ренаты Литвиновой. О хороших манерах", "Красота скрытого. История нижнего платья" (2011), "Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой" (2013), "Ночной сеанс" с Ренатой Литвиновой, "Кинопремьеры" с Ренатой Литвиновой, "Детали" с Ренатой Литвиновой (2007), "Джорджоне-женолюб" (2013). Рената Литвинова сняла несколько клипов для певицы Земфиры, последний вышел в свет в апреле 2021 года на песню "Пальто".В театре как актриса дебютировала в 2004 году в роли Раневской в спектакле МХТ им. А.П. Чехова "Вишневый сад" (режиссер Адольф Шапиро). Также сыграла главную роль в спектакле МХТ "Шага" (режиссер Мари-Луиз Бишофберже).В 2017 году поставила на Малой сцене МХТ спектакль по собственной пьесе "Северный ветер". В феврале 2021 года выпустила спектакль "Звезда вашего периода". В обоих спектаклях Литвинова занята и как актриса. Она также играет в спектакле Мари-Луиз Бишофберже "Свидетель обвинения" (2012). Литвинова принимала участие в озвучивании анимационных фильмов "Приключения Аленушки и Еремы" (2008) и "Новые приключения Аленушки и Еремы" (2009), "Сапсан" (2009) и "Последний человек из Атлантиды" (2011) и других.Рената Литвинова – автор ряда художественных работ. С 2015 года по 2016 год Рената Литвинова была креативным директором международного журнала о моде Numéro, с осени 2016 года продолжила сотрудничество с изданием в качестве креативного директора спецпроектов. Рената Литвинова – заслуженная артистка РФ (2003), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001), Награждена медалью Пушкина (2012). Обладательница призов кинофестивалей "Кинотавр" (1994, 2006), "Балтийская жемчужина" (1997), "Литература и кино" в Гатчине (2003),"Виват кино России!" (2005), "Московская премьера" (2007), кинофестиваля в Свердловске (1997), премий "Лавровая ветвь" (2000) и Олега Янковского "Творческое открытие" (2013). В 2016 году актриса получила приз зрительских симпатий кинофестиваля "Край света" и приз мэра Южно-Сахалинска за фильм "Петербург. Только по любви". Рената Литвинова дважды была замужем. Первым супругом был кинопродюсер Александр Антипов, вторым – бизнесмен Леонид Добровский.Во втором браке в 2001 году родилась дочь Ульяна.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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