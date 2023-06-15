https://ria.ru/20230615/zemfira-1878247008.html
Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании
Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании - РИА Новости, 15.06.2023
Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании
Признанная иностранным агентом певица Земфира* возмутилась в своем Telegram-канале информацией о получении денег от ирландской организации. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:16
2023-06-15T11:16
2023-06-15T11:16
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Признанная иностранным агентом певица Земфира* возмутилась в своем Telegram-канале информацией о получении денег от ирландской организации. "Все, что я знаю об Ирландии – это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя", – отреагировала рок-певица.Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* об исключении из реестра иноагентов. Позже ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста заявил, что певица, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций, но конкретизированы эти организации не были".В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и улетела за границу вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала тур без российских городов.В феврале ее включили в реестр физлиц-иноагентов. Причиной послужила финансовая поддержка из иностранных источников и критика российских властей на своих концертах. Попытка певицы оспорить статус через суд не увенчалась успехом. *Признана Минюстом иноагентом
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, ирландия, москва, рената литвинова, u2, знаменитости, иноагенты, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Земфира, Ирландия, Москва, Рената Литвинова, U2, Знаменитости, иноагенты, Новости шоу-бизнеса
Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании
Земфира* отреагировала на новость о получении денег от ирландской организации