https://ria.ru/20230615/zemfira-1878247008.html

Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании

Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании - РИА Новости, 15.06.2023

Земфира* отреагировала на новость об иностранном финансировании

Признанная иностранным агентом певица Земфира* возмутилась в своем Telegram-канале информацией о получении денег от ирландской организации. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:16

2023-06-15T11:16

2023-06-15T11:16

шоубиз

земфира

ирландия

москва

рената литвинова

u2

знаменитости

иноагенты

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Признанная иностранным агентом певица Земфира* возмутилась в своем Telegram-канале информацией о получении денег от ирландской организации. "Все, что я знаю об Ирландии – это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя", – отреагировала рок-певица.Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* об исключении из реестра иноагентов. Позже ее адвокат Александр Передрук со ссылкой на данные Минюста заявил, что певица, по мнению властей, "получала деньги от неких ирландской и немецкой кредитных организаций, но конкретизированы эти организации не были".В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и улетела за границу вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала тур без российских городов.В феврале ее включили в реестр физлиц-иноагентов. Причиной послужила финансовая поддержка из иностранных источников и критика российских властей на своих концертах. Попытка певицы оспорить статус через суд не увенчалась успехом. *Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230614/zemfira-1878086888.html

ирландия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

земфира, ирландия, москва, рената литвинова, u2, знаменитости, иноагенты, новости шоу-бизнеса