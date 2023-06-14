https://ria.ru/20230614/sud-1877986041.html

Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов

Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов - РИА Новости, 14.06.2023

Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:34

2023-06-14T11:34

2023-06-14T13:12

москва

украина

земфира

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

шоубиз

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Хайретдинова. Адвокат Земфиры* Александр Передрук настаивал, что присвоение его клиентке статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения. "Моя доверительница никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием", — подчеркнул он. По словам адвоката, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Передрук подчеркнул, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*. Представитель Минюста, со своей стороны, отметил, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, "полученной от компетентных органов". "Она получила финансовую поддержку из иностранного источника, распространяет негативные мнения о СВО, высказывает несогласие с действиями России", — сказал юрист, добавив, что статус иноагента никак не ограничивает концертную деятельность певицы. По его словам, документы Росфинмониторинга, в которых указаны иностранные источники финансирования Земфиры*, маркированы грифом "для служебного пользования", поэтому он ознакомил с ними только суд, но не участников процесса. Получить ответ на вопрос о месте проживания певицы и ее доходах от адвоката он не смог — по словам защитника, Земфира* зарегистрирована в Москве и регулярно отчитывается о доходах, поэтому такие сведения Минюст может получить "от соответствующих ведомств". Адвокат, в свою очередь, обратил внимание на то, что, по мнению властей, Земфира* получала деньги от неких "ирландской и немецкой кредитных организаций", но какие именно это организации, не указывалось. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".В начале июня суд отказал в удовлетворении аналогичных исков Ильи Варламова*, Максима Галкина* и Семена Слепакова*.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.

https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html

https://ria.ru/20230330/graffiti-1861875730.html

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москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, украина, земфира, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность