https://ria.ru/20230614/sud-1877986041.html
Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов
Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов - РИА Новости, 14.06.2023
Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:34
2023-06-14T11:34
2023-06-14T13:12
москва
украина
земфира
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
шоубиз
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Хайретдинова. Адвокат Земфиры* Александр Передрук настаивал, что присвоение его клиентке статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения. "Моя доверительница никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием", — подчеркнул он. По словам адвоката, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Передрук подчеркнул, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*. Представитель Минюста, со своей стороны, отметил, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, "полученной от компетентных органов". "Она получила финансовую поддержку из иностранного источника, распространяет негативные мнения о СВО, высказывает несогласие с действиями России", — сказал юрист, добавив, что статус иноагента никак не ограничивает концертную деятельность певицы. По его словам, документы Росфинмониторинга, в которых указаны иностранные источники финансирования Земфиры*, маркированы грифом "для служебного пользования", поэтому он ознакомил с ними только суд, но не участников процесса. Получить ответ на вопрос о месте проживания певицы и ее доходах от адвоката он не смог — по словам защитника, Земфира* зарегистрирована в Москве и регулярно отчитывается о доходах, поэтому такие сведения Минюст может получить "от соответствующих ведомств". Адвокат, в свою очередь, обратил внимание на то, что, по мнению властей, Земфира* получала деньги от неких "ирландской и немецкой кредитных организаций", но какие именно это организации, не указывалось. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".В начале июня суд отказал в удовлетворении аналогичных исков Ильи Варламова*, Максима Галкина* и Семена Слепакова*.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, земфира, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Москва, Украина, Земфира, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Шоубиз
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой*, просившей исключить ее из реестра иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Наталья Хайретдинова.
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?
Адвокат Земфиры* Александр Передрук настаивал, что присвоение его клиентке статуса иноагента "носит дискриминационный характер" и нарушает ее право на свободу выражения мнения.
"Моя доверительница никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием", — подчеркнул он.
По словам адвоката, основанием для решения стало распространение информации на сайте певицы, ее странице в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube-канале. Передрук подчеркнул, что все три страницы не верифицированы и нет доказательств, что они относятся именно к Земфире*.
Представитель Минюста, со своей стороны, отметил, что решение принималось в рамках закона и на основе информации, "полученной от компетентных органов".
"Она получила финансовую поддержку из иностранного источника, распространяет негативные мнения о СВО, высказывает несогласие с действиями России", — сказал юрист, добавив, что статус иноагента никак не ограничивает концертную деятельность певицы.
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По его словам, документы Росфинмониторинга
, в которых указаны иностранные источники финансирования Земфиры*, маркированы грифом "для служебного пользования", поэтому он ознакомил с ними только суд, но не участников процесса.
Получить ответ на вопрос о месте проживания певицы и ее доходах от адвоката он не смог — по словам защитника, Земфира* зарегистрирована в Москве и регулярно отчитывается о доходах, поэтому такие сведения Минюст может получить "от соответствующих ведомств".
Адвокат, в свою очередь, обратил внимание на то, что, по мнению властей, Земфира* получала деньги от неких "ирландской и немецкой кредитных организаций", но какие именно это организации, не указывалось.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины
, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
В начале июня суд отказал в удовлетворении аналогичных исков Ильи Варламова*, Максима Галкина* и Семена Слепакова*.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента.
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