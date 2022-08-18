https://ria.ru/20220818/zemfira-1810450401.html
Земфира анонсировала концертный тур без российских городов
Земфира анонсировала концертный тур без российских городов - РИА Новости, 18.08.2022
Земфира анонсировала концертный тур без российских городов
Новый концертный тур Земфиры пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, сообщается на официальном сайте певицы. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:08
2022-08-18T14:08
2022-08-18T14:09
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новый концертный тур Земфиры пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, сообщается на официальном сайте певицы.Концерты заявлены в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Выступления в России, судя по информации на сайте, не планируются.Предыдущий тур Земфиры "Маленький человек" состоялся в 2016 году.Земфира – российская рок-певица, композитор. Выпустила семь студийных альбомов, в частности, "Прости меня моя любовь", "Четырнадцать недель тишины", "Жить в твоей голове". В феврале прошлого года Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков, а в июле представила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.После начала специальной военной операции на Украине Земфира была несколько раз замечена в компании Ренаты Литвиновой за границей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, земфира, шоу-бизнес, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Земфира, Шоу-бизнес, Новости культуры
14:08 18.08.2022 (обновлено: 14:09 18.08.2022)
Земфира анонсировала концертный тур без российских городов
Земфира анонсировала концертный тур Borderline Tour – 2022 без российских городов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новый концертный тур Земфиры пройдет за рубежом с 9 октября по 3 ноября в одиннадцати городах, сообщается на официальном сайте певицы.
"Borderline Tour – 2022. Билеты в продаже с 22 августа", – сказано на сайте.
Концерты заявлены в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Выступления в России, судя по информации на сайте, не планируются.
Предыдущий тур Земфиры "Маленький человек" состоялся в 2016 году.
Земфира – российская рок-певица, композитор. Выпустила семь студийных альбомов, в частности, "Прости меня моя любовь", "Четырнадцать недель тишины", "Жить в твоей голове". В феврале прошлого года Земфира после восьмилетнего перерыва выпустила альбом "Бордерлайн", состоящий из 12 треков, а в июле представила мини-альбом "Ах", в который вошли четыре песни.
После начала специальной военной операции на Украине Земфира была несколько раз замечена
в компании Ренаты Литвиновой за границей.