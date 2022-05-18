https://ria.ru/20220518/litvinova-1789245666.html
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой - РИА Новости, 18.05.2022
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой
Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:53
2022-05-18T17:53
2022-05-18T17:53
шоубиз
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рената литвинова
земфира
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков.Большинство подписчиков решили, что речь идет о новой песне.Литвинова находится в Париже – она регулярно выкладывает в Сеть фотографии с улиц этого города, позирует в дизайнерских нарядах. Ранее она рассказала, чем занимается за границей – например, пересматривает фильмы и учит языки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рената литвинова, земфира, шоу-бизнес
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым черно-белым снимком с Земфирой