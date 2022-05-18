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Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
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Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой - РИА Новости, 18.05.2022
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой
Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:53
2022-05-18T17:53
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
земфира
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков.Большинство подписчиков решили, что речь идет о новой песне.Литвинова находится в Париже – она регулярно выкладывает в Сеть фотографии с улиц этого города, позирует в дизайнерских нарядах. Ранее она рассказала, чем занимается за границей – например, пересматривает фильмы и учит языки.
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знаменитости, рената литвинова, земфира, шоу-бизнес
17:53 18.05.2022
 
Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой

Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым черно-белым снимком с Земфирой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков.

"Скоро, soon", – написала актриса.

Большинство подписчиков решили, что речь идет о новой песне.

"Неужели новая песня", "Наверное тексты будут крутейшие", "Что-то грандиозное намечается?", "Неужели скоро концерты?", – отметили пользователи.

Литвинова находится в Париже – она регулярно выкладывает в Сеть фотографии с улиц этого города, позирует в дизайнерских нарядах. Ранее она рассказала, чем занимается за границей – например, пересматривает фильмы и учит языки.
Кадр из фильма Сокровища О.К.
13:02Шоубиз
Алексей Воробьев отметился на Каннском кинофестивале
 
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