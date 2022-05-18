https://ria.ru/20220518/litvinova-1789245666.html

Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой

Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой - РИА Новости, 18.05.2022

Рената Литвинова заинтриговала соцсети новым снимком с Земфирой

Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:53

2022-05-18T17:53

2022-05-18T17:53

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рената литвинова

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рената Литвинова разместила в социальных сетях фотографию с Земфирой и неоднозначной подписью, чем вызвала множество вопросов у подписчиков.Большинство подписчиков решили, что речь идет о новой песне.Литвинова находится в Париже – она регулярно выкладывает в Сеть фотографии с улиц этого города, позирует в дизайнерских нарядах. Ранее она рассказала, чем занимается за границей – например, пересматривает фильмы и учит языки.

https://ria.ru/20220518/vorobev-1789211956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, земфира, шоу-бизнес