Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей
Рената Литвинова рассказала о своих занятиях за границей и посетовала на нехватку времени
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции.
"Учить языки, читать непрочитанное, перечитывать любимое, смотреть и пересматривать великое кино, ходить на выставки, вдохновляться, даже изнурять себя физическими усилиями и непременно работать. Вспомнить, что "вдохновение на конце пера" и нужно просто сесть перед "пустым листком бумаги", – написала Рената.
Литвинова добавила, что снимает небольшой фильм, встречает талантливых людей и занимается "больничными делами", но не стала делиться подробностями. Ранее она размещала в аккаунте фотографии из больничной палаты.
Также актриса посетовала, что ей не хватает времени и только ночами и ранним утром она принадлежит сама себе.
Ранее из-за стремительного отъезда актрисы за границу в Санкт-Петербурге пришлось отменить спектакль "Звезда вашего периода" с ее участием.