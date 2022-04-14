https://ria.ru/20220414/litvinova-1783572873.html

Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей

Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей - РИА Новости, 14.04.2022

Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей

Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:18

2022-04-14T17:18

2022-04-14T17:18

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции.Литвинова добавила, что снимает небольшой фильм, встречает талантливых людей и занимается "больничными делами", но не стала делиться подробностями. Ранее она размещала в аккаунте фотографии из больничной палаты.Также актриса посетовала, что ей не хватает времени и только ночами и ранним утром она принадлежит сама себе.Ранее из-за стремительного отъезда актрисы за границу в Санкт-Петербурге пришлось отменить спектакль "Звезда вашего периода" с ее участием.

https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, рената литвинова, шоу-бизнес, стиль жизни