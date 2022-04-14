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Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220414/litvinova-1783572873.html
Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей
Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей - РИА Новости, 14.04.2022
Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей
Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:18
2022-04-14T17:18
шоубиз
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новости культуры
рената литвинова
шоу-бизнес
стиль жизни
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции.Литвинова добавила, что снимает небольшой фильм, встречает талантливых людей и занимается "больничными делами", но не стала делиться подробностями. Ранее она размещала в аккаунте фотографии из больничной палаты.Также актриса посетовала, что ей не хватает времени и только ночами и ранним утром она принадлежит сама себе.Ранее из-за стремительного отъезда актрисы за границу в Санкт-Петербурге пришлось отменить спектакль "Звезда вашего периода" с ее участием.
https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html
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знаменитости, новости культуры, рената литвинова, шоу-бизнес, стиль жизни
17:18 14.04.2022
 
Рената Литвинова рассказала, чем занимается за границей

Рената Литвинова рассказала о своих занятиях за границей и посетовала на нехватку времени

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях рассказала, чем занимается за границей. Судя по некоторым фотографиям, актриса находится во Франции.

"Учить языки, читать непрочитанное, перечитывать любимое, смотреть и пересматривать великое кино, ходить на выставки, вдохновляться, даже изнурять себя физическими усилиями и непременно работать. Вспомнить, что "вдохновение на конце пера" и нужно просто сесть перед "пустым листком бумаги", – написала Рената.

© Фото : @renatalitvinova / TelegramФотография из Telegram-аккаунта Ренаты Литвиновой
Фотография из Telegram-аккаунта Ренаты Литвиновой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : @renatalitvinova / Telegram
Литвинова добавила, что снимает небольшой фильм, встречает талантливых людей и занимается "больничными делами", но не стала делиться подробностями. Ранее она размещала в аккаунте фотографии из больничной палаты.
Также актриса посетовала, что ей не хватает времени и только ночами и ранним утром она принадлежит сама себе.
Ранее из-за стремительного отъезда актрисы за границу в Санкт-Петербурге пришлось отменить спектакль "Звезда вашего периода" с ее участием.
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