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"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/litvinova-1780003165.html
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге - РИА Новости, 25.03.2022
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге
Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:47
2022-03-25T11:32
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой "Звезда вашего периода", однако театр объявил о замене.Большинство подписчиков в комментариях отметили, что готовы подождать приезда звезды в Россию.По слухам, Литвинова сейчас находится в Бельгии вместе с дочерью. Ранее стало известно об отъезде Клавы Коки из России.
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знаменитости, рената литвинова, шоу-бизнес, новости культуры
10:47 25.03.2022 (обновлено: 11:32 25.03.2022)
 
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге

Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля "Звезда вашего периода" в Петербурге

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой "Звезда вашего периода", однако театр объявил о замене.

"Так мечтала, мы с артистами так мечтали о гастролях в Санкт-Петербурге, ждали – показать спектакль "Звезда вашего периода" любимой публике. Не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов – надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю", – написала Рената.

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Вчера, 15:57Культура
Ближайшие спектакли с Литвиновой в МХТ отменены, но не сняты с репертуара
Большинство подписчиков в комментариях отметили, что готовы подождать приезда звезды в Россию.

"Все еще будет", "Не пропадайте", "Понимаем, любим, ждем", – написали пользователи.

По слухам, Литвинова сейчас находится в Бельгии вместе с дочерью.
Ранее стало известно об отъезде Клавы Коки из России.
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