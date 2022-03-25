10:47 25.03.2022 (обновлено: 11:32 25.03.2022)
"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге
Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля "Звезда вашего периода" в Петербурге
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой "Звезда вашего периода", однако театр объявил о замене.
"Так мечтала, мы с артистами так мечтали о гастролях в Санкт-Петербурге, ждали – показать спектакль "Звезда вашего периода" любимой публике. Не приеду… И прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов – надеюсь, мы еще сыграем? Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю", – написала Рената.
Большинство подписчиков в комментариях отметили, что готовы подождать приезда звезды в Россию.
"Все еще будет", "Не пропадайте", "Понимаем, любим, ждем", – написали пользователи.
По слухам, Литвинова сейчас находится в Бельгии вместе с дочерью.
Ранее стало известно об отъезде Клавы Коки из России.