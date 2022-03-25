https://ria.ru/20220325/litvinova-1780003165.html

"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге

"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге - РИА Новости, 25.03.2022

"Не приеду": Рената Литвинова извинилась за срыв спектакля в Петербурге

Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:47

2022-03-25T10:47

2022-03-25T11:32

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях извинилась за срыв спектакля в Санкт-Петербурге. У знаменитости были запланированы гастроли с МХТ им. Чехова и постановкой "Звезда вашего периода", однако театр объявил о замене.Большинство подписчиков в комментариях отметили, что готовы подождать приезда звезды в Россию.По слухам, Литвинова сейчас находится в Бельгии вместе с дочерью. Ранее стало известно об отъезде Клавы Коки из России.

https://ria.ru/20220324/teatr-1779870310.html

https://ria.ru/20220317/nagiev-1778680923.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, шоу-бизнес, новости культуры