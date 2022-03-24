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Клава Кока уехала из России - РИА Новости, 24.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220324/koka-1779800353.html
Клава Кока уехала из России
Клава Кока уехала из России - РИА Новости, 24.03.2022
Клава Кока уехала из России
Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T10:39
2022-03-24T10:39
шоубиз
знаменитости
клава кока
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае.В других публикациях Кока похвалилась загаром, а также показала кадры из багги – легких автомобилей, предназначенных для перемещения по пескам.Некоторые подписчики предположили, что девушка поехала в гости к Егору Криду, который, по слухам, также находится в теплой стране.В Дубае находится и другой представитель шоу-бизнеса – Моргенштерн. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". В ответ на это Моргенштерн записал клип.
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знаменитости, клава кока, шоу-бизнес
10:39 24.03.2022
 
Клава Кока уехала из России

Клава Кока уехала из России в теплую страну

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Клава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае.

"Сегодня мне посчастливилось проснуться в тепле, вот с таким видом – очень красиво. Передаю вам теплый солнечный привет, я буду здесь какое-то время находиться", – сказала певица.

© @klavacocaКадр из видео Клавы Коки в Telegram
Кадр из видео Клавы Коки в Telegram
© @klavacoca
В других публикациях Кока похвалилась загаром, а также показала кадры из багги – легких автомобилей, предназначенных для перемещения по пескам.
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Некоторые подписчики предположили, что девушка поехала в гости к Егору Криду, который, по слухам, также находится в теплой стране.

"Где Егор?", "Егор тебя уже заждался", – отметили в комментариях.

В Дубае находится и другой представитель шоу-бизнеса – Моргенштерн. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". В ответ на это Моргенштерн записал клип.
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