Клава Кока уехала из России
Клава Кока уехала из России в теплую страну
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКлава Кока на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае.
"Сегодня мне посчастливилось проснуться в тепле, вот с таким видом – очень красиво. Передаю вам теплый солнечный привет, я буду здесь какое-то время находиться", – сказала певица.
В других публикациях Кока похвалилась загаром, а также показала кадры из багги – легких автомобилей, предназначенных для перемещения по пескам.
Некоторые подписчики предположили, что девушка поехала в гости к Егору Криду, который, по слухам, также находится в теплой стране.
"Где Егор?", "Егор тебя уже заждался", – отметили в комментариях.
В Дубае находится и другой представитель шоу-бизнеса – Моргенштерн. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". В ответ на это Моргенштерн записал клип.