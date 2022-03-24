https://ria.ru/20220324/koka-1779800353.html

Клава Кока уехала из России

Клава Кока уехала из России - РИА Новости, 24.03.2022

Клава Кока уехала из России

Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T10:39

2022-03-24T10:39

2022-03-24T10:39

шоубиз

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клава кока

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Клава Кока уехала из России. В социальных сетях она опубликовала видео на берегу моря: поклонники определили, что артистка находится в Дубае.В других публикациях Кока похвалилась загаром, а также показала кадры из багги – легких автомобилей, предназначенных для перемещения по пескам.Некоторые подписчики предположили, что девушка поехала в гости к Егору Криду, который, по слухам, также находится в теплой стране.В Дубае находится и другой представитель шоу-бизнеса – Моргенштерн. СМИ писали, что рэпер "сбежал" из страны после заявлений председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Он сказал, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи". В ответ на это Моргенштерн записал клип.

https://ria.ru/20220317/nagiev-1778680923.html

https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775766460.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, клава кока, шоу-бизнес