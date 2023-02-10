https://ria.ru/20230210/inoagenty-1851323975.html
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру* - РИА Новости, 11.02.2023
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, политолога Аббаса Галлямова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова* и еще пять... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-10T21:12
2023-02-10T21:12
2023-02-11T02:53
земфира
иноагенты
министерство юстиции рф (минюст россии)
украина
дмитрий гудков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147333/90/1473339095_0:0:2190:1231_1920x0_80_0_0_7c53b513e41e025eaa4fb32f109c0fb0.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, политолога Аббаса Галлямова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова* и еще пять человек, сообщается на сайте ведомства."З.Т. Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников. Д.Г. Гудков* призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г. Гудков* проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, в реестр включен Аббас Галлямов*, который, как поясняет ведомство, распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.Также в перечень Минюста попали общественница Татьяна Намазбаева*. Уточняется, что она распространяла материалы, созданные иностранными агентами, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Проживает за пределами России. Журналист Сергей Асланян*, который, по данным Минюста, высказывался против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.Кроме них, в реестр попали Сергей Шпилькин*, который "получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему Российской Федерации". И Анна Ривина* - она распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, негативную информацию о деятельности министерства обороны РФ, высказывалась против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Ривина* является основателем и руководителем юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов.Казанцева*, включенная в реестр, пропагандировала ЛГБТ-отношения, принимала участие в сборе средств в поддержку недружественной страны - Украины, проживает за пределами Российской Федерации.* Признан физлицом-иноагентом.
https://ria.ru/20230209/inoagenty-1850904623.html
https://ria.ru/20230203/inoagenty-1849660959.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147333/90/1473339095_0:0:2190:1643_1920x0_80_0_0_f26a196b9f6d52bdcf12ab36b879af6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, дмитрий гудков
Земфира, иноагенты, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина, Дмитрий Гудков
21:12 10.02.2023 (обновлено: 02:53 11.02.2023)
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*
Минюст внес в реестр иноагентов Земфиру, Гудкова, Галлямова, Асланяна, Ривину и Шпилькина
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, политолога Аббаса Галлямова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова* и еще пять человек, сообщается на сайте
ведомства.
"З.Т. Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины
, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников. Д.Г. Гудков* призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г. Гудков* проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, в реестр включен Аббас Галлямов*, который, как поясняет ведомство, распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.
Также в перечень Минюста попали общественница Татьяна Намазбаева*. Уточняется, что она распространяла материалы, созданные иностранными агентами, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Проживает за пределами России. Журналист Сергей Асланян*, который, по данным Минюста, высказывался против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.
Кроме них, в реестр попали Сергей Шпилькин*, который "получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему Российской Федерации". И Анна Ривина* - она распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, негативную информацию о деятельности министерства обороны РФ, высказывалась против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Ривина* является основателем и руководителем юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов.
Казанцева*, включенная в реестр, пропагандировала ЛГБТ-отношения, принимала участие в сборе средств в поддержку недружественной страны - Украины, проживает за пределами Российской Федерации.
* Признан физлицом-иноагентом.