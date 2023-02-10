https://ria.ru/20230210/inoagenty-1851323975.html

Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*

Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру* - РИА Новости, 11.02.2023

Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, политолога Аббаса Галлямова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова* и еще пять... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-10T21:12

2023-02-10T21:12

2023-02-11T02:53

земфира

иноагенты

министерство юстиции рф (минюст россии)

украина

дмитрий гудков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*, политолога Аббаса Галлямова*, экс-депутата Дмитрия Гудкова* и еще пять человек, сообщается на сайте ведомства."З.Т. Рамазанова* открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников. Д.Г. Гудков* призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Д.Г. Гудков* проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, в реестр включен Аббас Галлямов*, который, как поясняет ведомство, распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.Также в перечень Минюста попали общественница Татьяна Намазбаева*. Уточняется, что она распространяла материалы, созданные иностранными агентами, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Проживает за пределами России. Журналист Сергей Асланян*, который, по данным Минюста, высказывался против СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.Кроме них, в реестр попали Сергей Шпилькин*, который "получал поддержку от иностранных источников, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему Российской Федерации". И Анна Ривина* - она распространяла недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, негативную информацию о деятельности министерства обороны РФ, высказывалась против специальной военной операции на Украине, участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Ривина* является основателем и руководителем юридического лица, включенного в реестр иностранных агентов.Казанцева*, включенная в реестр, пропагандировала ЛГБТ-отношения, принимала участие в сборе средств в поддержку недружественной страны - Украины, проживает за пределами Российской Федерации.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230209/inoagenty-1850904623.html

https://ria.ru/20230203/inoagenty-1849660959.html

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земфира, иноагенты, министерство юстиции рф (минюст россии), украина, дмитрий гудков