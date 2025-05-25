https://ria.ru/20250525/litvinova-2018930121.html
Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой
Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой - РИА Новости, 25.05.2025
Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой
Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО "Газпром межрегионгаз Москва", сообщили РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:58:00+03:00
2025-05-25T03:58:00+03:00
2025-05-25T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО "Газпром межрегионгаз Москва", сообщили РИА Новости в инстанции."Вынесено определение об отмене судебного приказа", — сказали в суде. Ранее Литвинову обязали погасить накопившийся долг перед истцом, его сумма не сообщалась. По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не уточняется.
https://ria.ru/20250523/vernik-2018567628.html
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рената литвинова, газпром, жкх
Шоубиз, Рената Литвинова, Газпром, ЖКХ
Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой
Суд отменил решение о взыскании долга по коммунальным платежам с Литвиновой