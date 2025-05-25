https://ria.ru/20250525/litvinova-2018930121.html

Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой

Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой - РИА Новости, 25.05.2025

Суд отменил решение о взыскании долга с Литвиновой

Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО "Газпром межрегионгаз Москва", сообщили РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:58:00+03:00

2025-05-25T03:58:00+03:00

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шоубиз

рената литвинова

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жкх

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Столичный суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО "Газпром межрегионгаз Москва", сообщили РИА Новости в инстанции."Вынесено определение об отмене судебного приказа", — сказали в суде. Ранее Литвинову обязали погасить накопившийся долг перед истцом, его сумма не сообщалась. По какой причине суд позднее вынес решение об отмене судебного приказа, не уточняется.

https://ria.ru/20250523/vernik-2018567628.html

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рената литвинова, газпром, жкх